Eleições 2024: ônibus e metrô de graça no segundo turno das eleições no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

CBTU e governo de Pernambuco decidiram praticar a Tarifa Zero nos ônibus e metrô mais uma vez. Nos ônibus, demanda cresceu 75% no primeiro turno

Os passageiros dos ônibus e do metrô da Região Metropolitana do Recife terão, mais uma vez, a passagem de graça no segundo turno das Eleições 2024, que acontece neste domingo (27/10). O governo de Pernambuco - gestor do transporte por ônibus - e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) - gestora do Metrô do Recife - confirmaram a Tarifa Zero nos sistemas para estimular o voto pela população.

Embora apenas os municípios de Olinda e Paulista tenham votação no segundo turno, a passagem gratuita será liberada integralmente nos dois sistemas de transporte público. Apenas os ônibus é que terão um horário de gratuidade um pouco reduzido, como aconteceu no primeiro turno: a tarifa zero valerá das 7h30 às 17h30 - ou seja, meia hora antes do início da abertura das zonas eleitorais e meia hora depois do encerramento.

Lembrando que a gratuidade valerá apenas nas linhas convencionais. Os serviços opcionais (conhecidos como geladinhos) que operam aos domingos (linhas 191 e 195 Porto de Galinhas-Recife) continuarão sendo tarifadas. Já o Metrô do Recife terá gratuidade durante todo o horário de operação: das 5h30 às 23h.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), o foco é assegurar que o eleitor não encontre dificuldades em exercer o direito de votar. “Já foi enviado ofício para as empresas operadoras para que no domingo seja colocada em operação mais veículos nas ruas, devendo ampliar a oferta de viagens conforme a demanda de passageiros nessas regiões. Vamos monitorar a operação da frota e orientar motoristas e passageiros”, destacou o presidente do CTM, Matheus Freitas.

Assim como aconteceu no primeiro turno, o passageiro não vai precisar sequer utilizar o cartão VEM para liberar as catracas. Apenas irá passar pelos bloqueios, que estarão liberados. O mesmo valerá nos bloqueios do Metrô do Recife.

METRÔ DO RECIFE OPERANDO EXCEPCIONALMENTE NO DOMINGO

A decisão da CBTU, assim como a do Estado e de todas as cidades que adotaram a Tarifa Zero ou algum tipo de benefício para o passageiro nas Eleições 2024, é embasada na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, em 2023, que fosse concedida gratuidade nos transportes públicos em todos os Estados do Brasil - JC Imagem

O Metrô do Recife estará operando mais uma vez excepcionalmente para a votação porque desde o dia 1º de setembro o sistema metropolitano está sem operar aos domingos para agilizar serviços de manutenção.

A decisão da CBTU, assim como a do Estado e de todas as cidades que adotaram a Tarifa Zero ou algum tipo de benefício para o passageiro nas Eleições 2024, é embasada na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, em 2023, que fosse concedida gratuidade nos transportes públicos em todos os Estados do Brasil.

GRATUIDADE ATRAI PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus e metrô terão Tarifa Zero também no segundo turno das Eleições 2024 no Grande Recife - JC Imagem

A gratuidade no transporte público atrai o passageiro para o sistema. Não só o que vai votar, mas a população em geral. No primeiro turno, segundo dados oficiais do CTM e da Urbana-PE (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco), 718.577 passageiros foram transportados no domingo (6/10), primeiro turno das Eleições 2024.

O número representou um aumento de 75% da demanda de passageiros em relação à média dos domingos de setembro. No Metrô do Recife, mais de 50 mil pessoas foram beneficiadas pela gratuidade, número equivalente à demanda de passageiros aos domingos no sistema.