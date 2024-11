Ônibus gratuitos para estudantes da Rede Estadual que farão o Enem 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco anunciou que os estudantes da Rede Estadual de Ensino que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro, terão acesso gratuito ao transporte público.

Os alunos matriculados na rede e que possuam o cartão VEM PASSE LIVRE RMR utilizem o Sistema de Transporte Público de Passageiros para se deslocarem até os locais de prova na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Além da gratuidade, haverá um reforço na frota de ônibus durante os dias de exame.

Reforço na frota para atender os candidatos

Para garantir o acesso aos locais de prova, o secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider, destacou a importância do passe livre como incentivo aos estudantes.

"Com o passe livre nos dois dias do Enem, garantimos aos estudantes da Rede Estadual o direito de chegar aos seus locais de prova com segurança e tranquilidade", afirmou Schneider.

Nos dias de aplicação do exame, estarão disponíveis 919 veículos operando em 29 linhas da RMR, somando um total de 10.284 viagens ao longo do dia, para assegurar a tranquilidade e o acesso fácil aos locais de prova.

Vale destacar que o metrô do Recife também funcionará nos domingos do Enem, apesar de estar com as operações suspensas aos domingos.

Segundo a governadora Raquel Lyra, essa medida traz segurança aos estudantes em um momento decisivo.

“O Enem é um momento importante na vida dos nossos estudantes. Além da preparação que tivemos durante o ano letivo, junto com os nossos professores da Rede Estadual, a gratuidade da passagem traz tranquilidade para o candidato chegar ao seu local de prova", destacou Lyra.

A governadora em exercício, Priscila Krause, reforçou o compromisso com os alunos e deixou uma mensagem de apoio. “A gratuidade nos ônibus é mais uma forma de dizer que estamos juntos dos nossos estudantes. Desejo a todos que façam um excelente exame", disse.