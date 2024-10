Metrô do Recife vai funcionar nos domingos do Enem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro dia do Enem 2024 será no próximo domingo, dia 03 de novembro. Apesar de estar com operação supensa aos domingos, o metrô vai funcionar

O metrô estará disponível para os candidatos que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 na Região Metropolitana do Recife.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) garantiu que o metrô do Recife operará nos próximos dois domingos da prova, 03 e 10 de novembro, em horário normal, das 5h às 23h.

Vale lembrar que o metrô está sem operar aos domingos para manutenção nas linhas Centro e Sul do sistema, que transportam entre 160 e 180 mil passageiros diariamente.

Manutenção aos domingos

Desde o mês de agosto, o metrô do Recife não tem operado aos domingos devido a manutenções nas linhas elétricas Centro e Sul.

Segundo a CBTU, trata-se de um trabalho que inclui a correção de falhas e a revisão completa dos sistemas de eletrificação e via.

A operação nos domingos foi suspensa para possibilitar uma infraestrutura segura e um serviço regular durante os dias de semana, quando a demanda é mais elevada.

Há uma janela noturna para eventuais manutenções (das 00h às 04h), mas, segundo a companhia, devido à complexidade dos serviços, não é possível reestabelecer o funcionamento das linhas neste tempo, o que prejudicaria o usuário. Cerca de 40 mil passageiros são afetados.

Exceções

O metrô do Recife já havia aberto de forma excepcional aos domingos durante as eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno, com o objetivo de facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Assim como nas eleições, o funcionamento do metrô durante o Enem se torna estratégico, especialmente, por conta dos congestionamentos gerados nas vias em um dia de grande mobilização como os de aplicação da prova.