Fechamento Aeroporto do Recife: pista do terminal de passageiros está fechada nas madrugadas. Entenda

Pista do aeroporto do Recife está sem operar de madrugada desde outubro e seguirá assim até novembro. Voos estão sendo remanejados pelas operadoras

O Aeroporto Internacional do Recife voltou a ter alterações em sua operação que estão afetando os passageiros. A pista de pouso e decolagem do terminal está fechada para obras nas madrugadas das segundas e sextas-feiras e seguirá assim até o dia 21 de novembro. A interrupção da operação acontece sempre das 23h25 às 5h25.

A interdição acontece desde o dia 11 de outubro, mas não foi divulgada oficialmente pela Aena Brasil, concessionária que administra o aeroporto. Segundo a concessionária, a pista de pousos e decolagens estará em manutenção e, por isso, a interdição. E que toda a alteração foi previamente combinada com as companhias aéreas para permitir um replanejamento da operação.

A interdição provocou o remanejamento de voos e, consequentemente, transtornos para os passageiros que compraram viagens no período da madrugada. Mas, prevendo os problemas, a Aena Brasil informou que a manutenção é necessária para garantir a segurança operacional.

E que os passageiros que adquiriram passagens aéreas de voos noturnos para este período devem acessar os sites e canais de comunicação das companhias para ver os novos horários.

Pista do Aeroporto Internacional do Recife ficará fechada nas madrugadas - LEO MOTTA / DIVULGAÇÃO

Confira a nota:

"Com foco na segurança operacional e no processo de melhorias contínuas no Aeroporto do Recife, a Aena realiza obras de manutenção na pista do aeródromo até o dia 21 de novembro. Durante o período, a pista de pousos e decolagens fica fechada, de segunda a sexta, das 23h25 às 5h25. O fechamento foi alinhado previamente com as companhias áreas, que puderam remanejar os voos antecipadamente, e com as autoridades aeronáuticas".

A Aena Brasil, entretanto, não informou a quantidade de voos e passageiros que estão sendo afetados pela interrupção dos voos.

AEROPORTO FICOU SEIS MESES SEM O SISTEMA DE ORIENTAÇÃO DE POUSOS

Em 2023, o Aeroporto Internacional do Recife ficou seis meses sem o sistema de orientação de pousos, gerando transtornos para os passageiros em dias de chuva. Mas em dezembro do ano passado, a atualização do sistema foi resolvida.

Mas foram seis meses desativando e desviando voos para outros aeroportos da região, causando transtornos aos passageiros e companhias aéreas. Quando chovia no Recife, determinadas aeronaves não conseguiam fazer o pouso.

O Sistema de Pousos por Instrumentos (no inglês, Instrument Landing System – ILS) é fundamental para orientar os pilotos quando chove e estava desativado desde maio de 2023, devido à grande reforma estrutural do terminal, realizada pela Aena Brasil.

VOOS DESVIADOS PARA OUTROS AEROPORTOS

O desligamento do ILS provocou o arremetimento de aeronaves e o desvio de voos para outros terminais quando chovia na capital pernambucana. Isso porque, sem o sistema, os pilotos não conseguem descer quando não têm visualização da pista. O ILS é fundamental para orientar a aterrissagem quando não há visibilidade da pista.

Esse contato visual só seria possível a partir dos 200 pés de altura (o equivalente a 61 metros de altura). Até chegar a esse patamar, só é possível realizar o procedimento de pouso com o ILS. Sem conseguir realizar a aterrissagem em dias de chuva, já que não têm a orientação do equipamento, os pilotos precisavam arremeter a aeronave e seguir para outros aeroportos da região.