Operação de cinco estações de BRT será suspensa temporariamente no sentido Camaragibe/Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cinco estações do EBRT precisarão ser interditadas de forma provisória por causa da recuperação e substituição das tampas do sistema de microdrenagem da Avenida Caxangá, no Recife.

De acordo com o Governo do Estado, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), trata-se de paralisação parcial, apenas no sentido Camaragibe/Recife. No sentido Recife/Camaragibe, as EBRTs continuarão operando normalmente.

O serviço começa na segunda-feira (4), e a interdição provisória das estações ocorre segundo o calendário a seguir:

EBRT Capibaribe e Getúlio Vargas: 04 de novembro

EBRT Abolição e Forte do Arraial: 11 de novembro

EBRT Zumbi: 18 de novembro

Central de Atendimento do CTM

O Consórcio de Transporte Metropolitano disponibiliza os contatos 0800 081 0158 e (81) 99488.3999 (WhatsApp).

O horário de atendimento do 0800 é das 7h às 19h para dúvidas, sugestões ou reclamações; já pelo WhatsApp, canal exclusivo para reclamações, o usuário poderá ser atendido das 5h30 às 21h30, para envio de mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

Também é possível entrar em contato com a Ouvidoria por meio do e-mail ouvidoriapublica@granderecife.pe.gov.br ou pelos telefones (81) 3182.5511/5518.

Veja também: como pagar passagens pelo APP Citta Mobi