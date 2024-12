CTTU anuncia esquema especial de mobilidade para o fim de semana da Festa do Morro e outros eventos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou uma operação especial de trânsito para os eventos que acontecem no final de semana no Recife - com destaque para o encerramento da 120ª Festa do Morro da Conceição, uma das manifestações mais tradicionais da cidade.



Na manhã do domingo (8) acontece a Corrida Petrobrás, com largada na Rua da Aurora, às 7h.

O percurso será:

Ponte Princesa Isabel,

Palácio do Campo das Princesas,

Ponte Buarque de Macedo,

Cais do Apolo e Ponte do Limoeiro,

voltando pelo mesmo trajeto. Ao todo, 21 agentes estarão no apoio.

Leia Também Importante avenida do Recife será interditada para evento; veja como fica o trânsito

A concentração para a procissão de encerramento da Festa do Morro da Conceição será às 15h, no estacionamento da Prefeitura do Recife, na Avenida Cais do Apolo.

O cortejo sairá em direção à Ponte do Limoeiro, seguirá pela Avenida Norte e subirá pela Estrada do Morro da Conceição. Os bloqueios serão itinerantes.



Agentes e orientadores de trânsito da CTTU estarão no apoio para organizar e promover maior mobilidade no trânsito.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.