Carro capota após colisão na Zona Norte do Recife

Com informações de Juliana Oliveira, repórter da TV Jornal

Uma colisão entre dois carros deixou uma mulher ferida e outra sob observação médica, nesta segunda-feira (9), na Rua Santo Elias, bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 11h da manhã, e um dos veículos envolvidos capotou após a colisão.

A ocupante do automóvel que capotou, uma mulher de 54 anos, foi retirada do carro com a ajuda de pessoas que estavam no local.

Imagem de carro dos bombeiros próximo ao carro que capotou após colisão, Rua do Espinheiro, em frente ao posto de combustível. - Filipe Farias / Jornal do Commercio

A mulher relatou à reportagem que estava com uma leve dor de cabeça. Ela foi encaminhada ao Hospital Memorial São José para avaliação, apesar de não apresentar ferimentos aparentes.

No outro carro, estavam três passageiros, entre eles uma mulher de 71 anos, que também foi levada para avaliação médica pela equipe do Samu.

Segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a ocorrência mobilizou três motos resgate, duas ambulâncias e uma viatura de comando operacional.