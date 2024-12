Rodoviários derrubam comando. Como atuação do novo presidente pode afetar passageiros de ônibus no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A oposição à atual direção ganhou com uma boa margem, num resultado não esperado no setor. Sindicato representa os motoristas de ônibus

Os rodoviários derrubaram o atual comando. Depois de cinco anos de gestão de Aldo Lima, o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, que representa os motoristas de ônibus e tem poder de parar a cidade - afetando boa parte de quase dois milhões de pessoas no Grande Recife -, passa a ter novo comando.

Num resultado que não era esperado - esse é o sentimento no setor -, a Chapa 2 (Chapa da Mudança), que fazia oposição à atual direção, venceu a eleição da categoria, realizada na quinta-feira (5/12). E com uma boa margem de votos: 635 votos contra 411 da Chapa 1 (O Guará), que buscava a primeira reeleição de Aldo Lima. A Chapa 3 (União dos Rodoviários) teve 30 votos.

O atual presidente dos rodoviários, originalmente motorista da empresa Caxangá, chegou no setor de transporte com a missão, conquistada em 2014, de retirar Patrício Magalhães do poder após mais de 30 anos à frente do sindicato. Não conseguiu assumir em 2014 porque teve a candidatura impugnada, mas foi o responsável por eleger a chapa na época, que teve Benilson Custódio como presidente.

Mas, de parceiros, os dois viraram rivais. Em 2019, Aldo Lima se candidatou pela oposição e foi eleito, com a expectativa de que cumprisse, ao menos, dois mandatos. Mas não foi o que aconteceu.

VENCEDOR FAZIA OPOSIÇÃO

O próximo presidente do Sindicato dos Rodoviários será o motorista Roberto Carlos Torres, que trabalha na empresa Globo e preside a Associação dos Rodoviários de Pernambuco (Abirpe), por um mandato de quatro anos - o estatuto do sindicato foi alterado na atual gestão para que houvesse uma redução de um ano no período.

Rodoviários do Grande Recife escolhem novo presidente após cinco anos de gestão - Divulgação

“Chegamos para inovar e criar mais oportunidades para a categoria. Todos nós, enquanto candidatos, tivemos a chance de mostrar o nosso trabalho. Aldo Lima foi julgado pela própria categoria nos cinco anos à frente do sindicato”, afirmou Roberto Carlos.

Entre as promessas da futura gestão, a implantação do plano de saúde da categoria e um real reajuste do tíquete. A dupla função dos motoristas também está na lista. “A conquista de um plano de saúde será o nosso objetivo principal, dando continuidade ao que já foi conseguido até aqui. Também é prioridade o aumento do tíquete alimentação. O nosso está muito defasado. É de R$ 400, enquanto o de Natal (RN), por exemplo, está em R$ 650. Queremos que a economia obtida pelas empresas de ônibus com a retirada dos cobradores seja transferida para os motoristas”, afirmou Roberto Carlos.

A discussão do benefício de saúde para a categoria está garantida desde a campanha salarial de 2024 e, pelo que foi acordado, seria iniciada em janeiro de 2025 sob mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT).

CATEGORIA ESCOLHEU MAL, DIZ PRESIDENTE

Já Aldo Lima lamentou a derrota e a escolha da categoria. Para ele, os rodoviários sentirão os efeitos dessa escolha com a perda de direitos conquistados. O atual presidente do sindicato acusa o eleito de ser ‘patrocinado’ pelos empresários de ônibus, mas até agora nenhuma relação foi provada oficialmente.

“Infelizmente, a categoria escolheu extremamente mal, mas é ela quem decide e temos que respeitar. A chapa foi financiada e a categoria vai sentir o retrocesso que escolheu. Sabemos que haverá muita interferência para que não sejamos oposição, mas vamos seguir em frente”, afirmou.

Aldo lembrou algumas conquistas obtidas para a categoria: conseguir elevar o salário dos motoristas de quarto para segundo maior do Nordeste, passando para R$ 3.190; ter garantido a discussão oficial para implantação do plano de saúde; o aumento de 42% no tíquete; e a reforma do estatuto, reduzindo o salário da diretoria e o período de mandato.

Confira a nota oficial emitida pela atual gestão dos rodoviários: https://bit.ly/4istoeE.