Metrô do Recife: com transtornos, ramal Jaboatão segue sem funcionar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na manhã desta terça-feira (17), o ramal Jaboatão do metrô do Recife segue sem funcionar, gerando transtornos para os usuários do transporte público.

Em nota, nessa segunda-feira (16), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirmou que o motivo foi "um problema na injeção de um trem", o que afetou a linha Centro do transporte público.

A injeção refere-se ao processo de energizar a composição ferroviária por meio da conexão ao sistema de eletrificação, o sistema de rede aérea.

Com essa paralisação da linha do metrô, das 19 estações da Linha Centro, quatro estão fechadas (Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão).

Nota da CBTU

A CBTU Recife informa que os técnicos da Companhia continuam trabalhando diuturnamente para liberação do pátio da manutenção, a fim de que a operação comercial no ramal Jaboatão seja retomada.

Assim que todas as etapas de recuperação forem concluídas deveremos reiniciar a operação comercial na sua plenitude.

Saiba como acessar o JC Premium