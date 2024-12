Metrô do Recife completa três dias de paralisação no ramal Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Desde a última semana, a linha centro do metrô da capital pernambucana apresenta problemas. Nesta quarta-feira (18), o ramal Jaboatão segue sem operar

Na manhã desta quarta-feira (18), o ramal Jaboatão do metrô do Recife permanece inoperante, prolongando os transtornos para usuários que dependem do transporte público.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema que mantém o ramal paralisado está relacionado à injeção de um trem.

Esse processo consiste na energização das composições por meio da rede aérea e sofreu falhas, impossibilitando o funcionamento do sistema.

A paralisação afeta diretamente quatro estações da Linha Centro:

Cavaleiro;

Floriano;

Engenho Velho;

Jaboatão.

Até o momento, não há previsão para normalização.

Linha Centro enfrenta sequência de problemas

Desde a quinta-feira (12) da última semana, passageiros têm enfrentado dificuldades. Primeiro, o ramal Camaragibe ficou inoperante, só sendo normalizado na segunda-feira (16).

Agora, o ramal Jaboatão entra no terceiro dia de paralisação, agravando os transtornos.

Confira nota da CBTU

A CBTU Recife informa que os técnicos da Companhia continuam trabalhando diuturnamente para liberação do pátio da manutenção, a fim de que a operação comercial no ramal Jaboatão seja retomada.

Assim que todas as etapas de recuperação forem concluídas deveremos reiniciar a operação comercial na sua plenitude.

