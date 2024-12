Ciclista morre após atropelamento por ônibus no Janga, em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ciclista morreu em uma área demarcada pelo Plano Diretor Cicloviário para ter ciclovias, o caso evidencia a falta do cumprimento do plano

Um ciclista de 28 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na noite desse domingo (15), na avenida Cláudio Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife.

De acordo com testemunhas, o caso aconteceu na altura do Mix Mateus. Em páginas do bairro, nas redes sociais, circula um vídeo do ciclista sendo socorrido, momentos após o sinistro de trânsito.

O ônibus era da empresa Conorte. A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa, que ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Segundo o Plano Diretor Cicloviário, um estudo para indicar as avenidas e ruas que deveriam ter infraestrutura para bicicleta implementadas, a área deveria ter ciclovia.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, no dia 16 de dezembro, por meio da Delegacia de Paulista, um atropelamento com vítima fatal no bairro do Janga, em Paulista.

A polícia informou ainda que a vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A polícia Civil de Pernambuco instaurou uma Verificação Preliminar de Inquérito para apurar as condições da ocorrência. As investigações seguem em andamento.

Plano Diretor Cicloviário

O Plano Diretor Cicloviário é um estudo que tem pouco mais de 10 anos que custou quase R$ 1 milhão de recursos públicos para indicar as ruas e avenidas onde deveriam ser implantadas infraestrutura para a bicicleta. Embora o plano seja de 10 anos, na última atualização em relação à temática a prefeitura indicou que, das áreas indicadas, a prefeitura apontou que 83% das rotas previstas por ele foram concluídas, em fevereiro de 2023.

O plano previa a construção de 590 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas em todo o Grande Recife - quase 200 km somente na capital - até este ano.

Mas casos como os de João Lucas continuam acontecendo na Região Metropolitana do Recife em Espaços que fazem parte da rota de ciclovias do plano, como a avenida Cláudio Gueiros Leite, no bairro do Janga. Este ano, apenas no mês de outubro, o Grande Recife já chegou a registrar cinco sinistros com vítima fatal.