Mortes no trânsito: motorista e passageiro de aplicativo morrem em violenta colisão com ônibus; criança fica ferida gravemente

Um motorista de aplicativo de transporte e uma de suas passageiras morreram numa violenta colisão frontal com um ônibus, na PE-005, mais conhecida como Avenida Dr. Belminio Correia, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, na noite de sábado (21/12). As primeiras informações são de que o condutor de app teria perdido o controle do veículo e invadido a contramão, colidindo de frente com o ônibus do sistema de transporte público do Grande Recife.

No veículo, um Ford Ka, estavam cinco pessoas, entre elas uma criança de dois anos, que está ferida gravemente no Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife. Morreram na colisão o motorista, identificado como Diógenes Jamesson Lucena da Silva, 39 anos, e a passageira Givaneide Pereira da Silva, 67 anos. Outras três pessoas - entre elas o garoto - foram socorridas para a UPA de São Lourenço da Mata, mas a criança precisou ser transferida para o HR devido à gravidade dos ferimentos.

MOTORISTA TERIA PASSADO MAL

Ainda não se sabe o que teria provocado a colisão, apenas que o motorista de aplicativo invadiu a contramão, O veículo ficou completamente destruído. Quem viu a cena ficou impressionado. Jefferson Rafael, morador da área, contou à TV Jornal que colisões do tipo são comuns no local, no bairro Parque Capibaribe, por se tratar de um trecho em curva e sem qualquer controle de velocidade.

Também confirmou que o motorista de aplicativo trafegava no sentido Camaragibe-São Lourenço da Mata quando, do nada, entrou na faixa contrária e colidiu de frente com o ônibus. Há informações extraoficiais de que o condutor teria passado mal ao volante. E nenhuma marca de frenagem teria sido encontrada no local. A Polícia Civil disse que irá investigar o caso.

EM 73% DAS CIDADES BRASILEIRA, O TRÂNSITO MATA MAIS DO QUE AS ARMAS



Em 73% das cidades - incluindo muitas capitais -, as mortes no trânsito superam as mortes por armas de fogo no Brasil. E, em 38,30% delas, a letalidade do trânsito supera - e muito - os óbitos causados por armas de fogo.

É o caso de algumas capitais como Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Boa Vista (RR). Em diversos casos, como o de Cuiabá (MT) e Florianópolis (SC), a quantidade de mortes no trânsito é, respectivamente, 110,89% e 44,06% maior do que por armas de fogo.

Os dados são do ‘Relatório Comparativo entre Homicídios por Armas de Fogo e Sinistros de Trânsito’, elaborado e divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR). O estudo mostra que o trânsito tem sido mais letal do que as armas de fogo nos últimos anos.