Mortes no trânsito: Nordeste, mais uma vez, lidera mortes no trânsito no Brasil

O Nordeste brasileiro, mais uma vez, lidera o número de mortes no trânsito no País. Dados preliminares da mortalidade em 2023, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mostram que a região foi a que teve mais vítimas nas estradas, ruas e avenidas entre as mais de 33 mil pessoas mortas no trânsito do Brasil.

A análise preliminar das mortes no trânsito em 2023 foi feita pela Vital Strategies, parceira da Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global, utilizando como fonte a base de dados disponível no DataSUS.

A análise por região mostra que, mesmo com dados preliminares, o Nordeste já apresenta um crescimento de 5,4% em 2023, numa relação com 2022. E que, após a consolidação dos dados, as demais regiões também devem apresentar aumento, com exceção da região Sul, que deverá permanecer com o número de mortes estável ou, até, com uma pequena queda.

Nos dados preliminares, o Centro-Oeste aparece com uma redução de 1,8%, o Norte com - 1,7% e o Sudeste com - 2,1%. Enquanto o Sul está com redução de 5,6%. Na análise por região e estado - explica Dante Rosado, gerente sênior da Vital Strategies - não foi possível fazer a estimativa de crescimento. “Fizemos a análise confrontando o dado consolidado de 2022 com o preliminar de 2023, que ainda vai aumentar um pouco”, afirma.

SETE DOS NOVE ESTADOS DO NORDESTE TIVERAM AUMENTO DAS VÍTIMAS DO TRÂNSITO

No recorte dos Estados nordestinos, o Piauí e a Bahia se destacam negativamente. O Piauí teve um aumento de 13,1% das vítimas do trânsito e é o Estado brasileiro que matou mais pessoas no trânsito. A Bahia não fica atrás. Registrou um crescimento de 12,1%, seguida pelo Maranhão, também com destaque negativo: aumentou em 9,8%.

Na sequência, vem Sergipe com 8,5%, e o Rio Grande do Norte, com 3,3%. Pernambuco teve um crescimento, por enquanto, considerado relativamente pequeno, de 1,9%, seguido de Alagoas, com um aumento de 0,7%, que nem pode ser considerado aumento.



Mas dois Estados nordestinos tiveram redução, mesmo que pequena: Ceará (-2,8%) e Paraíba (-2,0%).

CENÁRIO DE AUMENTO E REDUÇÃO NO PAÍS



Na análise da Vital Strategies, mesmo em caráter preliminar, o número de mortes no trânsito em 2023 já está quase no mesmo nível do consolidado de 2022, quando 33.894 pessoas morreram. Ou seja, o aumento é certo

Na leitura nacional, dois Estados brasileiros chamam a atenção. Positivamente, o Amapá se destaca com a maior redução do número de vítimas do trânsito no Brasil: de 24,3%. Na sequência estão o Rio de Janeiro, que teve uma redução de 15,3% e o Distrito Federal, com queda de 13,7%.

USUÁRIOS DE MOTOS LIDERAM ENTRE AS VÍTIMAS

Na análise das pessoas que morrem no trânsito, a Vital Strategies evidencia a mudança do perfil das vítimas ao longo dos últimos 20 anos. “Os usuários de motocicletas assumem o protagonismo nas mortes, saindo de terceira colocação como vítima em 2003, para principal vítima em 2023”, destaca Dante Rosado.

Os motoqueiros representavam 13% das vítimas do trânsito em 2003 para, em 2023, representarem 38% dos óbitos. Já a morte de pedestres teve redução: saiu de 30% em 2003 para 16% em 2023.

BRASIL TEVE AUMENTO DO NÚMERO DE MORTOS NO TRÂNSITO MAIS UMA VEZ

No gráfico, as duas principais estimativas de crescimento para 2023 a partir do histórico de variação entre os dados preliminares e os consolidados

O cenário da segurança viária é ruim em todo o Brasil, mais uma vez e por mais um ano. O trânsito segue matando - e muito - nas estradas, ruas e avenidas do País. Os dados preliminares da mortalidade em 2023 - analisados pela Vital Strategies - mostram que as mortes no trânsito voltaram a subir e devem ter índices de aumento de até 8%.

A análise mostra que, se até o ano passado o País ainda hesitava se o aumento iria se manter, agora o crescimento é certo. O Brasil saiu da estabilidade das mortes - mesmo assim alta e superior aos 30 mil mortos - e caminha para o crescimento.

Segundo os dados preliminares do DataSUS, 33.743 pessoas morreram no trânsito em 2023 no País. Na análise da Vital Strategies, mesmo em caráter preliminar, o número de mortes no trânsito em 2023 já está quase no mesmo nível do consolidado de 2022, quando 33.894 pessoas morreram. Ou seja, o aumento é certo.

CRESCIMENTO DEVERÁ SER DE 4,7% A 8%, SEGUNDO ANÁLISE DO HISTÓRICO

Não é à toa que a OMS aponta que a velocidade é a principal causa de mortes no trânsito, respondendo por 50% dos óbitos. E recomenda, desde 2018, que a velocidade limite das vias urbanas seja de 50 Km/h - PREFEITURA DE FORTALEZA/DIVULGAÇÃO

A expectativa, tendo como base o histórico de crescimento entre os dados preliminares e consolidados do DataSUS, é de que haja uma majoração entre 4,7% e 8%. O ano de 2020 teve a maior variação (8,4%), enquanto 2019 teve a menor (5,2%).

“Com base nas variações históricas, podemos fazer uma estimativa do que teremos quando os dados de 2023 forem consolidados. Assim, estimamos que o número consolidado de mortes no trânsito em 2023 ficará entre 35.492 (estimativa mínima) e 36.593 (estimativa máxima)”, explica Dante Rosado.

DE DUAS MIL A TRÊS MIL VIDAS PERDIDAS DE FORMA EVITÁVEL A MAIS NO PAÍS

Se o percentual de aumento for de 4,7%, o número de mortes no trânsito em 2023 no Brasil será de 35.492 vítimas, 1.749 vítimas a mais do que em 2022. Ou seja, quase duas mil vidas perdidas de forma evitável. Mas se o percentual de crescimento for ainda maior, na casa dos 8%, o trânsito terá matado ainda mais pessoas: serão 36.593 mortes, 2.850 a mais do que 2022.

“Representaria um aumento entre 4,7% e 8% em comparação a 2022, confirmando a alteração da tendência de queda registrada no final da última década para um novo período de crescimento”, alerta o pesquisador. Como de costume, o Ministério da Saúde lançou no DataSUS, em setembro de 2024, os dados preliminares de mortalidade de 2023. A consolidação dos números só deverá ser feita no fim de 2024 ou início de 2025. E, mesmo assim, ainda é preciso considerar que há subnotificação.