Aumento das passagens de ônibus no Grande Recife é aprovado; veja novos valores para 2025

Proposta do Governo de Pernambuco foi aprovada em reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), nesta segunda-feira (30)

As passagens de ônibus no Grande Recife terão aumento a partir do dia 5 de janeiro de 2025. Após reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), realizada nesta segunda-feira (30), a proposta do Governo de Pernambuco - de reajuste de 4,29% no anel A e 7,63% nas demais tarifas - foi aprovada.

Com a aprovação do aumento, a tarifa do Anel A - utilizado por mais de 80% dos passageiros - passa de R$ 4,10 para R$ 4,28 (podendo ser arredondado para R$ 4,30).

O reajuste decidido na reunião desta segunda-feira é o primeiro desde 2022. Em 2023 e 2024, o Governo de Pernambuco havia congelado as tarifas, bem como a unificação dos anéis A e B. O aumento aprovado para 2025 fica abaixo da inflação acumulada, no período entre março de 2023 a novembro de 2024, que foi de 7,63%.

Com a decisão, o valor do Bilhete Único seguirá para homologação da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) e posterior publicação no Diário Oficial do Estado, quando entrará em vigor a partir do dia 5 de janeiro.

Confira os novos valores das passagens de ônibus no Grande Recife a partir de janeiro de 2025:

ANEL A

Tarifa atual: R$4,1080

Tarifa 2025: R$4,2842

Reajuste de 4,29%

ANEL G

Tarifa atual: R$2,6962

Tarifa 2025: R$2,9019

Reajuste de 7,63%

LINHAS OPCIONAIS

041 - SETÚBAL (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$5,1369

Tarifa 2025: R$5,5288

Reajuste de 7,63%

064 - PIEDADE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$ 8,2929

Reajuste de 7,63%

072 - CANDEIAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

160 - GAIBU / BARRA DE JANGADA - VIA PAIVA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

191 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (S/AR)

Tarifa atual: R$ 13,7176

Tarifa 2025: R$ 14,7643

Reajuste de 7,63%

195 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 20,0326

Tarifa 2025: R$ 21,5611

Reajuste de 7,63%

214 - UR-02/IBURA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

224 - UR-11 / JORDÃO (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

342 - CURADOS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%