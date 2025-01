Recife implementa recadastramento digital para transporte escolar em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) inicia o recadastramento anual de condutores de transporte escolar com uma novidade: a partir deste ano, o processo será totalmente digital.

O novo modelo está disponível tanto pelo aplicativo Conecta Recife quanto pelo site da CTTU. Segundo a autarquia, a proposta é que o processo se torne mais prático e eficiente.

Para realizar o cadastro pelo aplicativo, basta acessar o Conecta Recife no celular, ir à seção “Categorias de Serviços” e selecionar “Mobilidade”. Em seguida, basta clicar em “Transporte Escolar” e, depois, em “Recadastrar Transporte Escolar”.

Também é possível realizar o recadastramento pelo site, acessando o link: https://cttu.recife.pe.gov.br/transporte-escolar-do-recife e clicando em “Recadastramento do Transporte Escolar”.

Documentação digitalizada

Toda a documentação exigida precisa estar digitalizada e legível. Após preencher os campos obrigatórios e anexar os documentos necessários, o solicitante receberá um número de protocolo por e-mail, que permitirá acompanhar o andamento do processo.

Caso não haja pendências ou irregularidades, o solicitante receberá, também por e-mail, a autorização para realizar a vistoria no DETRAN-PE, juntamente com as informações sobre as taxas de recadastramento.

A vistoria, que é obrigatória, deverá ser feita presencialmente no DETRAN-PE antes da inclusão da autorização no sistema online. Se houver a necessidade de atendimento presencial ou qualquer outra etapa adicional, a CTTU entrará em contato pelo e-mail cadastrado.

Em caso de dúvidas, o teleatendimento da CTTU está disponível gratuitamente 24 horas pelo número 0800.081.1078.

Após a aprovação final, o solicitante receberá a documentação por e-mail, que deverá ser retirada na sede da CTTU, junto ao selo de condutor escolar. O processo será concluído somente após a quitação de todas as taxas. Em casos de indeferimento ou cancelamento, será necessário comparecer pessoalmente à sede da CTTU para reiniciar o procedimento