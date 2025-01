Rompimento de cabo do Metrô do Recife gera atraso generalizado na Linha Centro nesta sexta-feira (17)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O incidente ocorreu no fim da madrugada, entre as estações Coqueiral e Tejipió; a CBTU informou que técnicos aturam no local para resolver o problema

O rompimento de um cabo da rede aérea do Metrô do Recife causou atrasos em algumas estações nesta sexta-feira, 17. O incidente ocorreu no fim desta madrugada, entre as estações Coqueiral e Tejipió, na via 02, sentido Subúrbio/Cidade, gerando transtornos durante a manhã. Segundo a CBTU, o problema foi solucionado por volta das 8h30.

O rompimento ocasionou uma via singela, que é quando os trens de ambos os sentidos circulam em apenas um trilho, provocando demora. Com a normalização, a estratégia foi encerrada e a circulação voltou a ocorrer nos dois sentidos.

Quais estações foram afetadas?

A CBTU informou que o problema causou atrasos em todo o Ramal Camaragibe e na estação Cavaleiro do ramal Jaboatão.

Estações que operaram com via singela:

Ramal Jaboatão : estação Cavaleiro

: estação Cavaleiro Ramal Camaragibe: estações Alto do Céu , Curado , Rodoviária , Cosme e Damião, Camaragibe.

Situação do metrô



A companhia informou que técnicos atuaram no local desde a madrugada, quando o rompimento foi registrado. Em uma atualização, foi informado que o problema foi solucionado às 8h30, normalizando o funcionamento metrô.



Funcionamento especial neste domingo

A CBTU também informou que o metrô vai funcionar de forma especial neste domingo (19), em função do evento Obra de Maria 35 Anos, que ocorre na Arena Pernambuco.

A operação dos trens vai ocorrer das 5h às 23h, contemplando a Linha Centro e a Linha Sul.

