Detran-PE lança novo aplicativo com serviços online; Veja como acessar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com acessibilidade e proteção de dados, o novo app do Detran-PE traz mais de 20 serviços digitais para motoristas pernambucanos

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) lançou, nesta terça-feira (18), um novo aplicativo para celulares, disponível para os sistemas Android e iOS. O objetivo da novidade é facilitar o acesso aos serviços do órgão, uma vez que 60% dos usuários já utilizam o celular para acessar o site do Detran-PE. Apesar do lançamento do serviço, na tarde desta terça, não foi possível acessar o app nas referidas plataformas.

Com uma interface mais intuitiva, o app oferece segurança contra ataques cibernéticos e está alinhado com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de contar com recursos de acessibilidade digital para pessoas com deficiência.

Serviços disponíveis



O novo app disponibiliza mais de 20 serviços online, eliminando a necessidade de deslocamento até unidades físicas para diversas solicitações. Entre as principais funcionalidades, estão:

Renovação, mudança e adição de categoria da CNH



Emissão de boletos de IPVA, taxas e multas



Consulta de débitos e infrações



Emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV)



Liberação de veículo recolhido



Notificações sobre vencimento da CNH, andamento de processos e multas

O acesso ao aplicativo é feito de forma segura e personalizada por meio do login na plataforma Gov.br, garantindo proteção dos dados e maior praticidade para os usuários.

Reaproveitamento de Dados Biométricos para renovação da CNH



Uma das grandes novidades do aplicativo é o Reaproveitamento de Dados Biométricos, recurso que permitirá que motoristas com mais de 50 anos renovem sua CNH sem precisar sair de casa. Segundo o diretor-presidente do Detran-PE, Vladimir Lacerda, essa funcionalidade reaproveita os dados biométricos já registrados no sistema do órgão, eliminando a necessidade de coleta presencial.

“A estimativa é que, em 2025, aproximadamente 90 mil motoristas acima de 50 anos renovem sua CNH em Pernambuco. Para esses condutores, será necessário apenas realizar o Exame Médico obrigatório, e, no caso de quem exerce atividade remunerada, a avaliação psicológica. Com o novo sistema, tudo isso será facilitado”, explicou Lacerda.

Após a renovação, a CNH poderá ser acessada diretamente no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), garantindo ainda mais comodidade aos motoristas.

Alertas e notificações personalizadas



Outro grande diferencial do aplicativo é que os serviços são adaptados ao perfil do usuário. “No novo app do DETRAN-PE, em vez do cidadão procurar os serviços, os serviços vão ao encontro dele.

O aplicativo exibe automaticamente as necessidades do condutor, como prazos para renovação da CNH e pagamento de débitos”, destacou a Diretora de Atendimento, Ana Tereza Alves Vieira.

Além disso, o app notificará o usuário sobre prazos importantes, como vencimento da CNH, multas e andamento de processos administrativos.