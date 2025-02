Carnaval 2025: Confira como funcionará a Operação Lei Seca em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ações foram divulgadas nesta sexta-feira (21) pelo Governo de Pernambuco, em coletiva; 12 equipes atuarão 24 horas por dia no Recife, RMR e interior

A Operação Lei Seca (OLS) em Pernambuco contará com esquema especial para o Carnaval 2025. Entre as ações divulgadas pelo Governo de Pernambuco, nesta sexta-feira (21), destaca-se a campanha de conscientização com equipes educativas compostas por cadeirantes e muletantes, vítimas de acidentes de trânsito.

Ao todo, serão 12 equipes distribuídas de forma estratégica em pontos-chave, atuando 24 horas por dia, nos principais pontos de folia do Recife, Região Metropolitana (RMR) e interior do Estado.

Ação educativa com cadeirantes e muletantes vítimas de acidentes de trânsito

Uma das inovações para esta edição será a atuação das equipes educativas compostas por cadeirantes e muletantes, vítimas de acidentes de trânsito.

Os profissionais estarão em pontos estratégicos para conscientizar motoristas e foliões sobre os riscos do consumo de álcool ao dirigir.

Além disso, distribuirão materiais informativos destacando as consequências da imprudência no trânsito.