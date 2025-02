Prefeitura do Recife divulga esquema de trânsito e serviços para bloco Bicho Maluco Beleza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife divulgou o esquema de trânsito e serviços para atuação no bloco Bicho Maluco Beleza, neste domingo (23), na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro. O evento, que será comandado por Alceu Valença, e acontece pela primeira vez no Recife, terá início às 15h.

De acordo com a gestão municipal, um esquema especial de trânsito, limpeza, monitoramento, ordenamento urbano e atendimento à população, foi designado para o evento. O prefeito João Campos e o vice Victor Marques vistoriaram os serviços na manhã deste domingo.

"Pela primeira vez na nossa terra, o bloco Bicho Maluco Beleza! A gente mobilizou muita gente para trabalhar, da Guarda Municipal, da CTTU, do Controle Urbano, da Fundação de Cultura para fazer uma festa linda. Está todo mundo convidado para, a partir das 15h, curtir essa festa na Rua da Aurora. Lembrando que vamos brincar com muita alegria, muita harmonia e, claro, Carnaval é tempo de paz", afirmou o prefeito Joao Campos.

Trânsito

O trecho da Rua da Aurora entre as avenidas Mário Melo e Norte foi fechado desde às 9h, com a chegada do trio elétrico que será puxado por Alceu Valença. A via será liberada após o fim do evento, por volta das 19h. Não será permitido estacionar ao longo da via durante o dia. A ciclovia no trecho do percurso também estará fechada para evitar circulação durante o evento.

A Autarquia de Transito e Transporte Urbano (CTTU) disponibilizou agentes para atuação na gestão do trânsito na região. Também foram designados agentes da Guarda Civil Municipal do Recife e servidores da Secretaria Executiva de Controle Urbano, para atuar na segurança e no ordenamento urbano. Alem disso, câmeras de videomonitoramento vão estar em funcionamento ao longo do percurso do bloco. O SAMU estará de prontidão durante o evento, com atendimento disponível através da central 192.

Serviços

A Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR) e a Secretaria de Cultura (SECULT) disponibilizaram 60 banheiros químicos, além de bombeiros civis para atendimento durante o evento. Apos o termino do bloco, equipes da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) entrarão em ação para realizar a limpeza do local. Ao longo da semana passada, a Prefeitura realizou serviços de poda de árvores e reforço na iluminação da área.