Carnaval 2025: aplicativos de transporte, como Uber e 99, ganham ‘promessa’ de esquema especial de circulação no Recife e Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A promessa das gestões municipais do Recife e Olinda é de que o transporte por aplicativo, como Uber e 99, terão um esquema especial de embarque e desembarque no Carnaval 2025. Em outros anos, entretanto, a operação especial quase sempre não deu certo, até pela quantidade de veículos que rodam como aplicativo e não têm identificação que os distingam dos veículos comuns.

Para complicar ainda mais a situação, na folia deste ano o Uber e 99 Moto estarão mais presentes no transporte de passageiros do que em outras folias e farão embarque e desembarque em qualquer lugar. Mesmo assim, as prefeituras do Recife e de Olinda anunciaram esquemas especiais de circulação para os aplicativos.

CIRCULAÇÃO ESPECIAL NO RECIFE

Apps de moto também estarão circulando livremente e sem regras no Carnaval do Recife e de Olinda - GUGA MATOS/JC IMAGEM

A Prefeitura do Recife voltou a prometer uma operação especial para os apps, aqui incluídos os carros e as motocicletas, já que o Uber e 99 Moto operam na cidade desde 2022 sem qualquer regra. Na verdade, seria o mesmo esquema adotado no Carnaval 2024 e que foi bastante criticado por motoristas de app.

“Para quem precisar utilizar o transporte por aplicativo, também será feita uma operação diferenciada. A circulação será feita pela Ponte do Limoeiro, Rua do Brum e retorno pela Praça Tiradentes e pelo Cais de Santa Rita. As pessoas que utilizarem o aplicativo deverão realizar o seu embarque e desembarque nas proximidades da Praça Tiradentes. Na Avenida Martins de Barros, o retorno será pela Praça Dezessete”, orienta a prefeitura.

CIRCULAÇÃO ESPECIAL EM OLINDA

Em Olinda, a prefeitura afirmou que os aplicativos de transporte terão rotas alternativas para circular no Carnaval, com acessos restritos. O chamado Acesso Sul, que é o limite com o Recife e de onde sai a maior demanda de foliões, será permitido apenas para veículos com passageiros.

O desembarque deverá ocorrer no início da Travessa do Pisa, em Santa Tereza, em área que estará sinalizada. Já a rota do chamado Acesso Norte estará liberada até os pontos controlados. Nesses corredores, a entrada de veículos não autorizados será proibida. O embarque e desembarque deverá ocorrer nos locais onde a sinalização permitir: Praça 12 de Março e Estrada do Bonsucesso.

TÁXIS TAMBÉM TERÃO PONTOS ESPECIAIS

Táxis terão pontos especiais para embarque e desembarque mais uma vez no Carnaval - Foto:JC Imagem

Já os táxis terão pontos especiais no Recife e em Olinda e estarão operando na bandeira 2 (R$ 3,76 o km rodado), entre às 22h da quarta-feira (26/2) e às 6h da sexta-feira (7/3).

No Recife, haverá pontos fixos de táxi para quem sai da Zona Norte, estrategicamente localizados no Cais do Apolo (esquina com a Avenida Rio Branco). Para quem sai da Zona Sul, os pontos ficarão na Avenida Martins de Barros, próximo à Ponte Giratória e em frente ao Fórum Thomaz de Aquino.

Já em olinda, os táxis terão seis pontos especiais para embarque e desembarque de passageiros.

Confira os pontos:

- Praça do Carmo (Via Local – em frente ao Clube Atlântico, no sentido Olinda);

- Rua Joaquim Nabuco (próximo à Praça João Lapa);

- Avenida Presidente Kennedy (próximo à Rua Travessa do Piza);

- Av. Getúlio Vargas (próximo à Rua João Joaquim Antunes – Supermercado Extra);

- Av. Getúlio Vargas (Praça 12 de Março, na parada de ônibus desativada no período);

- Rua Farias Neves Sobrinho (próximo ao Hospital Tricentenário).

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA CARROS NO RECIFE

Já para quem optar pelo uso de veículos particulares, serão disponibilizadas 1.152 vagas de estacionamento no Bairro do Recife, distribuídas nos estacionamentos da Prefeitura do Recife, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e do Tribunal Regional Federal (TRF), com acesso pela Ponte do Limoeiro.