Carnaval 2025: vá de transporte público para o Carnaval do Recife e Olinda. Confira as opções

Como acontece há muitos carnavais, usar o carro particular para chegar nos principais polos da folia do Recife e de Olinda deixou de ser recomendado pela ampliação da fiscalização de alcoolemia (Operação Lei Seca) e, principalmente, pelo transtorno nos deslocamentos.

Usar o transporte público - principalmente as linhas expressas (sem paradas no percurso) criadas pelas prefeituras e pelo governo do Estado - virou uma boa opção por ser rápido e mais barato do que os aplicativos, que oscilam com os preços dinâmicos e podem chegar a aumentos de até 300% do valor normal.

Os serviços expressos, com tarifas casadas (ida e volta), que partem dos principais shoppings da Região Metropolitana do Recife, serão ofertados mais uma vez para todos os dias de folia no Recife e em Olinda.

O governo do Estado ativou onze linhas especiais, sendo sete expressas e quatro circulares, que se somam à oferta do Expresso da Folia, tradicional serviço organizado pela Prefeitura do Recife para a folia no Bairro do Recife, principal polo da festa na capital.

LINHAS SAINDO DOS PRINCIPAIS SHOPPINGS DO GRANDE RECIFE

As sete linhas expressas ativadas saem dos principais shoppings do Grande Recife: RioMar, Recife, Guararapes, Plaza,Tacaruna e Patteo, com destino aos polos do Carnaval no Recife e em Olinda. Já as linhas circulares atendem à área central da capital, o Sítio Histórico de Olinda, e o centro de Camaragibe.

A segunda edição do Expresso Carnaval do Shopping Guararapes, localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, é uma das novidades deste ano e atenderá aos moradores da área Sul do Grande Recife. O Guararapes, inclusive, sempre ficava de fora do esquema de transporte público especial, mas retomou o serviço desde o Carnaval de 2024 com a empresa Borborema.

Outra novidade da folia 2025 é a ativação da linha 067 – Shopping Guararapes/Galo, que também vai sair do Shopping Guararapes, mas com destino ao Galo da Madrugada. Em 2024, a mesma linha também operou, facilitando o deslocamento de quem reside na área Sul do Grande Recife.

Este ano o serviço expresso é ainda mais importante porque a Linha Sul do Metrô do Recife não estará operando para o Galo da Madrugada. O sucateamento da infraestrutura do sistema sobre trilhos obrigou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) a colocar todos os trens na operação da Linha Centro.

Outra novidade é a ativação da linha 117 – Circular do Galo, que atenderá a área central do Recife. Lembrando que esta linha e a 067 – Shopping Guararapes/Galo circularão apenas no Sábado de Zé Pereira (01), quando acontecerá o desfile do Galo da Madrugada.

EXPRESSO DA FOLIA RECIFE TEM OPERAÇÃO ANTECIPADA

O tradicional Expresso da Folia, serviço que há 25 anos garante o deslocamento de muitos foliões para a festa no Bairro do Recife - o principal polo momesco da cidade - terá a operação antecipada em um dia no Carnaval 2025.

Pela primeira vez, o serviço entrará em operação na sexta-feira (28/2), o segundo dia oficial do Carnaval do Recife, que desde 2024 é aberto na noite da quinta (27). O Expresso da Folia seguirá saindo dos principais shoppings da cidade: Shopping RioMar, Shopping Recife, Shopping Tacaruna e Shopping Plaza.

O valor da passagem casada (ida e volta) será de R$ 20, além do valor fixo de R$ 14 cobrado nos estacionamentos dos shoppings parceiros. A Prefeitura do Recife garante que, mais uma vez, irá criar corredores exclusivos para os expressos com o objetivo de garantir prioridade viária para os ônibus.

Para os coletivos que saem da Zona Sul, o corredor exclusivo será no Cais José Estelita e no Cais de Santa Rita. Enquanto que os ônibus que saem da Zona Norte utilizarão a Ponte do Limoeiro e a Avenida Militar.

CONFIRA AS OPÇÕES DE LINHAS DE ÔNIBUS PARA A FOLIA NO RECIFE E OLINDA



Linhas expressas

Expresso da Folia Recife

. Sexta-feira (28): a partir das 18h até às 2h do dia 1;

. Sábado (1) para o Galo da Madrugada: das 7h às 18h, e para o Bairro do Recife, das 18h às 5h do dia seguinte;

. Domingo (2) até a terça-feira (4): das 15h às 5h do dia seguinte.

Saída: Shopping RioMar, Shopping Recife, Shopping Tacaruna e Shopping Plaza.

Tarifa: R$ 20 (ida e volta), além do valor fixo de R$ 14 cobrado nos estacionamentos dos shoppings parceiros

027 – Shopping Recife/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (08h às 00h) e Domingo a Terça-feira (09h às 00h)

029 - Shopping RioMar/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (08h às 00h) e Domingo a Terça-feira (09h às 00h)

501 - Shopping Plaza/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 30,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 08h às 23h

1109 - Shopping Tacaruna/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 16,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 07h às 23h50

1067 – Shopping Patteo/Recife Antigo

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 16,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (17h às 05h) Domingo a Terça (15h às 05h)

066 - Shopping Guararapes/Recife Antigo

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (18h às 05h) Domingo a Terça (15h às 05h)

067 - Shopping Guararapes/Galo

Data: 01/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horário de funcionamento: 07h às 17h45

Linhas Circulares



696 – Circular Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 09h às 00h

117 – Circular do Galo

Data: 01/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 05h30 às 19h

028 – Circular do Frevo

Data: 02 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 09h às 22h

2471 – Circular Carnaval dos Camarás

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 4h30 às 22h20

LINHA SUL DO METRÔ FECHADA PARA O GALO DA MADRUGADA

Linha Sul do Metrô do Recife estará fechada no dia do Galo da Madrugada pela primeira vez na história do sistema - ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM

Pela primeira vez na história do Metrô do Recife, o sistema metropolitano não irá operar integralmente no dia do Galo da Madrugada. Por falta de trens, a Linha Sul - que conecta a região Sul do Grande Recife à capital - estará fechada no Sábado de Zé Pereira.

O fechamento afetará diretamente 30 mil pessoas, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), e é mais um reflexo da crise financeira-estrutural vivida pelo sistema, que já transportou quase 400 mil pessoas por dia e agora transporta menos de 200 mil.

O ramal, entretanto, voltará a funcionar normalmente no restante do Carnaval, inclusive no domingo (2/3), quando a manutenção preventiva que vem acontecendo desde agosto de 2024 estará suspensa.