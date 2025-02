Carnaval 2025: Metrô do Recife será parcialmente fechado no Galo da Madrugada devido à crise estrutural do sistema metropolitano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pela primeira vez na história do sistema, a Linha Sul do Metrô do Recife - que conecta a região Sul do Grande Recife à capital - não irá funcionar para o desfile do Galo da Madrugada no Carnaval 2025, prejudicando passageiros que residem na região Sul do Grande Recife. É mais um reflexo da crise financeira-estrutural vivida pelo sistema metropolitano, que já transportou quase 400 mil pessoas por dia e agora transporta menos de 200 mil.

O argumento oficial da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) é de que, diante do cenário de dificuldade operacional do metrô, irá concentrar a frota de trens - cada dia menor pela falta de investimentos para a manutenção e renovação - na operação da Linha Centro, que é a de maior demanda do sistema.

Os detalhes do fechamento da Linha Sul serão dados em coletiva da CBTU prevista para esta sexta-feira (21/2), às 10h, na Estação Recife, localizada no bairro de São José, centro da capital.



FECHAMENTO NUNCA ACONTECEU PARA O GALO DA MADRUGADA

É a primeira vez que uma das linhas da rede elétrica do Metrô do Recife deixa de operar no dia do desfile do Galo da Madrugada. Muitos metroviários já confirmaram: isso nunca aconteceu.

E assusta porque a operação de transporte para o “maior bloco do mundo” sempre foi carro-chefe da Companhia em Pernambuco. Era motivo de orgulho e um estímulo ao folião usar o transporte público porque o metrô deixa o passageiro no foco principal do desfile.

Sistema da RMR quebra quase toda semana e tem sobrevivido com metade do orçamento que precisaria apenas para custeiro. O déficit anual é de R$ 300 milhões - JC Imagem

“É frustrante demais para todos: metroviários e, ainda mais, passageiros. Muita gente vai ficar na mão com esse fechamento da Linha Sul, exatamente porque se acostumaram com o metrô. Sabem que é o transporte mais rápido e que vai deixá-lo ao lado do desfile do Galo”, desabafa um metroviário em reserva, informando ainda que por pouco a operação da Linha Centro também não seria suspensa.

CRISE DO METRÔ SE ARRASTA SEM SOLUÇÃO DO GOVERNO FEDERAL OU ESTADUAL

Apesar da sua importância e papel social, o Metrô do Recife definha e não é de hoje. O fechamento da Linha Sul para o desfile do Galo da Madrugada é mais um capítulo dessa crise.

O sistema segue sem recursos, com um déficit de custeio de quase 50% do orçamento que recebe. Investimentos começaram a chegar, como a conquista - com a ajuda do governo de Pernambuco - de R$ 136 milhões do Novo PAC, mas o ritmo é lento e a quantidade insuficiente.

Na ponta, sofrem os metroviários - que fazem ‘mágica’ para manter o sistema operando e com segurança - e o passageiro, que viu a qualidade do serviço ofertado pelo metrô piorar, enquanto a passagem aumentou quase 200%. As quebras também são constantes. Na última, o sistema ficou com a linha mais importante de toda a rede - a Linha Centro - sem operar totalmente por quatro dias e um dos ramais - o Ramal Jaboatão - parado por uma semana.

DEGRADAÇÃO PROVOCOU SUSPENSÃO DA OPERAÇÃO AOS DOMINGOS

A degradação da infraestrutura do Metrô do Recife chegou a tal ponto que desde agosto de 2024 o sistema deixou de operar aos domingos - com exceção de datas ou eventos especiais. A explicação divulgada na época foi que a suspensão seria para agilizar a substituição de parte da infraestrutura da via por onde circulam os trens, extremamente comprometida.

Porque o horário da madrugada, quando o sistema suspende a operação diariamente - das 23h às 5h -, seria insuficiente para a execução dos trabalhos. E que a manutenção seria iniciada porque o metrô será beneficiado com os R$ 136 milhões do Novo PAC, liberados para a troca dos dormentes da Linha Sul.

RISCO DE DESCARRILAMENTOS

Oficialmente, entretanto, a CBTU destacou, via Lei de Acesso à Informação (LAI,) que a decisão das paradas aos domingos do Metrô do Recife foi uma medida também para reduzir a possibilidade de colisões e descarrilamentos no sistema.

Para se ter ideia do nível de abandono a que chegou o metrô, a previsão de conclusão das obras de requalificação do sistema é de quatro anos. E que ela é necessária, também, para evitar a suspensão da operação comercial da Linha Sul.

Segundo a companhia, a requalificação do sistema, incluindo a aquisição de 20 novos trens, requer a liberação de R$ 3,1 bilhões, a serem liberados no período de 2025 a 2028. E que, por enquanto, não há outra expectativa para o metrô. “Atualmente, não temos nenhum contrato novo em andamento que tenha como objeto ações relacionadas à requalificação do sistema ou aquisição de trens”.

DÉFICIT DE CUSTEIO DO METRÔ DO RECIFE É DE R$ 300 MILHÕES POR ANO

Metrô do Recife será parcialmente fechado no Galo da Madrugada devido à crise estrutural do sistema metropolitano - Gabriel Ferreira/ Jc Imagem

O déficit apenas de custeio (despesas básicas de operação) do Metrô do Recife é de aproximadamente R$ 300 milhões por ano, o que compromete a qualidade e a segurança do serviço.

Sem qualidade, o serviço só perde passageiros. Já foram 400 mil pessoas transportadas por dia, nas duas principais linhas do sistema: Linhas Centro e Sul. Agora, são menos de 200 mil passageiros diários (algo próximo a 160 mil).

A crise econômica aliada ao aumento de mais de 180% no valor da passagem - que subiu de R$ 1,60 para R$ 4,25 num período inferior a dois anos - e as quebras provocadas pelo sucateamento seguem afastando o usuário do sistema.

CONCESSÃO PRIVADA DO METRÔ DO RECIFE É PRATICAMENTE CERTA

O Metrô do Recife deverá ser concedido à iniciativa privada por 30 anos. A confirmação foi dada pela Casa Civil da Presidência da República, que explicou as metas do projeto de privatização do Metrô do Recife em resposta oficial encaminhada à Coluna Mobilidade. “O projeto do sistema de metrô da Região Metropolitana de Recife/PE tem por principal objetivo a concessão à iniciativa privada da prestação dos serviços de trens de passageiros. Seu escopo abarca a reforma, atualização e modernização da estrutura e equipamentos instalados, assim como a operação dos serviços, em um contrato de parceria de 30 anos”, afirmou a Casa Civil.

O discurso argumentativo do governo federal foi de que a intenção do projeto de concessão pública é qualificar a infraestrutura para que o serviço prestado aos passageiros melhore. Atualmente, o Metrô do Recife tem intervalos de 20 minutos, inclusive nos horários de pico, quando é comum passar dos 10 minutos. O sistema está perigoso, os trens estão velhos, sucateados e a refrigeração não dá mais conta. Ou seja, o usuário do metrô só sofre e ainda paga caro: R$ 4,25, valor maior do que o dos ônibus, de R$ 4,10.

O governo federal também garante que o projeto de concessão pretende manter o valor da passagem. “O objetivo é que os 335 mil pessoas (essa quantia foi informada pela União, mas seriam 200 mil, segundo a CBTU-Recife) que utilizam o sistema de transporte tenham mais qualidade de vida e menos tempo gasto nos seus deslocamentos, com maior segurança e regularidade e manutenção da mesma estrutura tarifária vigente”.

Antes e depois do posicionamento, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, já tinha dado algumas declarações confirmando a futura operação privada do metrô. Em novembro, outro passo na mesma direção: os metroviários conseguiram a assinatura de um acordo especial com o governo que garante a permanência da categoria no serviço público federal por dois anos no caso da concessão pública do sistema.

ARRUMADA NO METRÔ DO RECIFE ANTES DA PRIVATIZAÇÃO

Também de acordo com a Casa Civil, o Metrô do Recife sofrerá melhorias em sua infraestrutura antes de ter a operação privatizada. A Casa Civil não falou em valores, mas confirmou que investimentos serão feitos. A CBTU, entretanto, já tinha informado que seriam necessários R$ 3,1 bilhões para a requalificação do sistema.

“As intervenções previstas na concessão envolvem investimentos para melhorias e maior eficiência operacional, por meio de reforma de estações, compra de trens novos e diversas atualizações tecnológicas, resultando em melhoria da qualidade do serviço prestado à população, mais conforto, acessibilidade, segurança e maior regularidade nas viagens”, explicou.