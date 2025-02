Funcionária do TRT morre após cair da bicicleta e ser atropelada na Avenida Mário Melo, no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma funcionária do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT), de 35 anos, morreu após cair e ser atropelada na Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, na manhã desta quinta-feira (27).

A vítima foi identificada como Luciana Regina Cajaseiras de Gusmão e estava na ciclovia e seguia sentido Avenida João de Barros, quando perdeu o equilíbrio e caiu na pista, sendo atingida por um táxi. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Taxista ficou no local

Segundo o relato de outro ciclista que passava pelo local, a mulher estava pedalando na ciclovia da avenida quando se desequilibrou e caiu na via. No momento da queda, um taxista que passava pelo local não conseguiu frear a tempo e atropelou a vítima.

O motorista do táxi permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para álcool, ele precisou receber atendimento do Samu devido ao estado de nervosismo.

A ocorrência foi registrada às 7h15, quando o Samu foi acionado para atendimento. No entanto, ao chegar ao local, a mulher já estava sem vida.

A ciclista estava usando equipamento de proteção, como o capacete e a bicicleta também era sinalizada.



Tribunal Regional do Trabalho lamenta a perda

O TRT emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte da servidora e prestando solidariedade à família e aos colegas da instituição. Confira a nota na íntegra:

"O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE) lamenta o trágico acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (27/2) com a servidora Luciana Regina Cajaseiras de Gusmão. Neste momento de dor, o Regional tem prestado toda a assistência à família e aos amigos e colegas de trabalho de Luciana, uma profissional exemplar, que exercia as suas funções com muita competência e nunca será esquecida por quem a conhecia. O presidente do TRT-6, Ruy Salathiel, em nome de toda a Corte, transmite os seus pêsames nesse momento de luto".

Avenida passa por obras

A avenida está em obras desde março de 2024 - Google Street View

O trecho em que aconteceu o atropelamento, na Avenida Mário Melo, passa por obras de requalificação. A via, conhecida por apresentar desníveis perigosos no pavimento, está passando por melhorias na drenagem e na pavimentação.

Outro ciclista que presenciou o momento ficou abalado. "É meu caminho diário de bike. Essa obra realmente atrapalha a circulação, porque só resta uma faixa para as bikes dos dois sentidos e ainda temos que dividir o espaço com pedestres que usam a ciclovia. Sempre fico com medo de desequilibrar e cair", desabafou.

A obra está avaliada em R$ 5,6 milhões e teve início em março de 2024, com previsão inicial de conclusão para novembro. No entanto, o prazo foi estendido para abril de 2025. Durante esse período, o trecho permanece interditado para a circulação de veículos.

