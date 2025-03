Carnaval 2025: folia em Olinda altera percurso de linhas de ônibus e provoca interdições no trânsito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval de Olinda também vai provocar alterações no transporte público que atende a cidade e, por isso, os foliões devem estar atentos às mudanças a partir deste Sábado de Zé Pereira. Pelo menos 25 linhas de ônibus terão os itinerários impactados pelas interdições realizadas pela prefeitura no acesso ao Sítio Histórico, onde estão os principais polos da folia olindense.

As mudanças seguem até a Quarta-feira de Cinzas (5/3). Basicamente, os ônibus que saem do Recife para Olinda estarão retornando do Complexo de Salgadinho e os que chegam ao Sítio Histórico vindos da área Norte do Grande Recife (de Olinda e Paulista, por exemplo) terão ponto de retorno na Praça 12 de Março (Sorveteria Bacana), no Bairro Novo, na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, e na PE-15.

A recomendação do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) é que, no Carnaval, o folião procure pegar o ônibus na mesma parada em que desembarcou. Para mais informações sobre as mudanças temporárias do itinerário e pontos de embarque e desembarque dos ônibus podem ser conferidas no site www.granderecife.pe.gov.br.

FOLIA DE OLINDA GANHA ESQUEMA ESPECIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO

O transporte público terá linhas expressas para levar o folião dos principais shoppings do Recife para o foco do Carnaval de Olinda, numa parceria com o governo de Pernambuco, via Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

Serão quatro linhas do Expresso da Folia, que sairão dos shoppings diretamente para o Sítio Histórico, sem paradas no percurso. Como já é conhecido do folião, o bilhete será adquirido no ponto de embarque e/ou estacionamento e incluirá as tarifas de estacionamento e a tarifa casada (embarque e desembarque).

Também será ativada a linha Circular Olinda, que vai circular dentro da própria cidade, levando os foliões para os arredores do Sítio Histórico.

CONFIRA AS LINHAS EXPRESSAS PARA OLINDA

Saindo do Shopping RioMar

Saída: Estacionamento do Shopping RioMar (Pina, Recife)

Retorno: Travessa do Pisa, Olinda (próximo à Igreja de Santa Tereza)

Tarifa: R$ 25

Forma de pagamento: R$/PIX/DEB/CRED

Horário de operação: Sábado - 8h-0h | Domingo a Terça - 9h-0h

Saindo do Shopping Recife

Saída: Estacionamento do Shopping Recife (Boa Viagem, Recife)

Retorno: Travessa do Pisa, Olinda (próximo à Igreja de Santa Tereza)

Tarifa: R$ 25

Forma de pagamento: R$/PIX/DEB/CRED

Horário de operação: Sábado - 8h-0h | Domingo a Terça - 9h-0h

Saindo do Shopping Plaza

Saída: Estacionamento do Shopping Plaza (Casa Forte, Recife)

Retorno: Travessa do Pisa, Olinda (próximo ao Campo Society - Eco Play)

Tarifa: R$ 30

Forma de pagamento: R$/PIX/DEB/CRED

Horário de operação: Sábado a Terça - 8h-23h

Saindo do Shopping Tacaruna

Saída: Estacionamento do Shopping Tacaruna (Santo Amaro, Recife)

Retorno: Avenida Presidente Kennedy, Olinda (após a ciclovia)

Tarifa: R$ 16

Forma de pagamento: R$/PIX/DEB/CRED

Horário de operação: Sábado a Terça - 7h-23h50

Circular Olinda

Itinerário: Avenida Tiradentes / Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti / Av. Presidente Getúlio

Vargas / Praça 12 de Março

Tarifa: R$ 4,30

Forma de pagamento: R$/VEM

Horário de operação: Sábado a Terça - 9h-0h

AS INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO DE OLINDA

Como acontece todos os anos, Olinda terá o acesso de veículos controlado pela prefeitura. Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos e outros seis móveis. Manilhas de concreto serão usadas para fechar as vias.

A interrupção também tem início neste sábado, a partir da 0h, sendo finalizada na Quarta-feira de Cinzas, a partir do meio-dia. De forma geral, os bloqueios são instalados a partir da rodovia PE-15, e das Avenidas Presidente Kennedy e Getúlio Vargas (altura da Praça 12 de Março, ao lado da Sorveteria Bacana).