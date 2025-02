Carnaval 2025: onze linhas especiais são ativadas pelo Estado para o Carnaval do Recife e Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Onze linhas especiais, sendo sete expressas (sem paradas) e quatro circulares, estão sendo ativadas para o Carnaval do Recife, Olinda e Camaragibe, no Grande Recife, pelo governo de Pernambuco. As linhas se somam à oferta do Expresso da Folia, tradicional serviço organizado pela Prefeitura do Recife para a folia no Bairro do Recife, principal polo da festa na capital.

As sete linhas expressas ativadas saem dos principais shoppings do Grande Recife: RioMar, Recife, Guararapes, Plaza,Tacaruna e Patteo, com destino aos polos do Carnaval no Recife e em Olinda. Já as linhas circulares atendem à área central da capital, o Sítio Histórico de Olinda, e o centro de Camaragibe.

A novidade de 2025 é a ativação da linha 067 – Shopping Guararapes/Galo, que vai sair do Shopping Guararapes, em Piedade (Jaboatão dos Guararapes) com destino ao Galo da Madrugada. Em 2024, a mesma linha também operou, facilitando o deslocamento de quem reside na área Sul do Grande Recife.

LINHAS COMO OPÇÃO PARA O FECHAMENTO DA LINHA SUL DO METRÔ

A Prefeitura do Recife e o governo de Pernambuco reeditaram o serviço de linhas especiais de ônibus, a maioria expressas (sem paradas para embarque e desembarque ao longo do percurso), para levar e trazer o folião - WELLINGTON LIMA/TV JORNAL

Em 2025, o serviço expresso é ainda mais importante porque a Linha Sul do Metrô do Recife não estará operando para o Galo da Madrugada. O sucateamento da infraestrutura do sistema sobre trilhos obrigou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) a colocar todos os trens na operação da Linha Centro.

Outra novidade é a ativação da linha 2470 – Circular Carnaval dos Camarás, que fará o percurso dentro do município de Camaragibe. Assim como a linha 117 – Circular do Galo, que atenderá a área central do Recife. Lembrando que esta linha e a 067 – Shopping Guararapes/Galo circularão apenas no Sábado de Zé Pereira (01), quando acontecerá o desfile do Galo da Madrugada.

Confira as novas linhas:

Linhas expressas

027 – Shopping Recife/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (08h às 00h) e Domingo a Terça-feira (09h às 00h)

029 - Shopping RioMar/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (08h às 00h) e Domingo a Terça-feira (09h às 00h)

501 - Shopping Plaza/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 30,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 08h às 23h

1109 - Shopping Tacaruna/Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 16,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: 07h às 23h50

1067 – Shopping Patteo/Recife Antigo

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 16,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (17h às 05h) Domingo a Terça (15h às 05h)

066 - Shopping Guararapes/Recife Antigo

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horários de funcionamento: Sábado (18h às 05h) Domingo a Terça (15h às 05h)

067 - Shopping Guararapes/Galo

Data: 01/03/2025

Valor: R$ 25,00 - (Pagamentos em dinheiro, PIX e cartões de débito/crédito)

Horário de funcionamento: 07h às 17h45

Expresso da Folia é opção para o folião ir brincar o Carnaval - DIVULGAÇÃO

Linhas Circulares

696 – Circular Olinda

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 09h às 00h

117 – Circular do Galo

Data: 01/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 05h30 às 19h

028 – Circular do Frevo

Data: 02 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 09h às 22h

2471 – Circular Carnaval dos Camarás

Data: 01 a 04/03/2025

Valor: Anel A (R$ 4,30) (Embarcar utilizando o seu cartão VEM ou pagar em dinheiro. Haverá gratuidade e abatimento tarifário)

Horários de funcionamento: 4h30 às 22h20