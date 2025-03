BR-101: transporte de transformador para Paraíba atrasa e deve ser concluído nesta segunda-feira (17)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo a PRF, velocidade do comboio precisou ser reduzida no trajeto pela área urbana de Abreu e Lima e Igarassu. Deslocamento começou no sábado

O transporte do transformador de energia eólica com 250 toneladas pela BR-101, de Pernambuco até a Paraíba, só deverá ser concluído nesta segunda-feira (17). A informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, a velocidade do comboio precisou ser reduzida durante o trajeto pela área urbana de Abreu e Lima e Igarassu, atrasando o percurso, que estava previsto para ser concluído neste domingo (16).

A PRF explicou que a passagem por dois viadutos de alta complexidade e paradas técnicas para manutenção dos veículos contribuíram para a desaceleração da carga, para garantir a segurança das pessoas que transitam pela rodovia. A operação tomou todas as faixas da pista, no sentido Norte.

Os veículos seguem a uma velocidade média de 7km/h. "Enquanto houver boas condições de visibilidade, a escolta vai seguir pela rodovia até ficar estacionada em um local seguro, que será definido pelas equipes que participam da operação", informou, em nota a corporação.

A escolta do transformador teve início na manhã do sábado (15), no Cabo de Santo Agostinho. Por volta das 13h45, os trabalhos foram interrompidos no km 53 da BR-101, em Paulista, como já estava previsto.

O deslocamento teve início às 6h15, partindo do km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho.

Ao longo do trajeto, pessoas tem parado para acompanhar a passagem dos veículos que transportam o transformador de energia.

OPERAÇÃO

A escolta está sendo realizada por 12 viaturas e oito motocicletas da PRF, além de contar com carros de apoio, que acompanham a combinação de veículos composta por três caminhões e dois semirreboques de grandes dimensões, além da base que transporta o transformador.

Ao todo, essa combinação possui um peso bruto total de 600 toneladas, 113,75 metros de comprimento, 6,90 metros de largura e 5,25 metros de altura. Apenas o transformador possui 250 toneladas, 11,24 metros de comprimento, 4,20 metros de largura e 4,59 metros de altura.