Governo de Pernambuco anuncia alargamento da Ponte Preta para reduzir engarrafamentos na Pan Nordestina

O Governo de Pernambuco publicou, nesta quinta-feira (21), no Diário Oficial do Estado, o edital para a obra de alargamento da ponte sobre o Rio Beberibe, conhecida como Ponte Preta, localizada na Avenida Pan Nordestina, em Olinda.

A intervenção faz parte das obras remanescentes de mobilidade planejadas para a Copa do Mundo de 2014 e representa um investimento de R$ 18 milhões. A licitação está prevista para o início de abril, e a expectativa é que as obras comecem até o final de maio, com conclusão estimada em 12 meses.

A Ponte Preta é um dos principais pontos de congestionamento no corredor Norte-Sul da Região Metropolitana do Recife (RMR). Atualmente, a via sofre um estreitamento, reduzindo de oito para quatro faixas no trecho da ponte, o que provoca retenções constantes no trânsito.

Com a obra, essa limitação será eliminada, e a estrutura será ampliada para igualar o número de faixas ao restante da avenida. Além disso, o projeto inclui a instalação de nova iluminação pública ao longo da Pan Nordestina.

Planejamento e impacto da obra



O secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, Francisco Sena, destacou a importância da obra para a mobilidade da região. “Todo mundo que transita pela Pan Nordestina sabe que ali é um grande gargalo. A via vem com quatro faixas e reduz para três na ponte, o que causa um engarrafamento que será resolvido com esse processo de alargamento”, afirmou.

De acordo com Sena, o alargamento da ponte não foi contemplado no projeto original de ampliação da avenida, entregue em julho de 2024, devido à complexidade técnica e ao custo elevado da fundação da ponte.

Investimentos para destravar pendências da Copa de 2014



A ampliação da Ponte Preta faz parte de um conjunto de ações para finalizar obras de mobilidade iniciadas há mais de uma década.

Em 2023, o Governo de Pernambuco entregou o alargamento da Avenida Pan Nordestina e do Canal da Malária, um investimento de R$ 27 milhões. A obra ampliou a via de seis para oito faixas, além de melhorias como nova drenagem, ciclofaixa e a segregação da via exclusiva para BRT (Bus Rapid Transit).

A expectativa do governo estadual é que até maio de 2026 todo o corredor esteja concluído, garantindo melhor fluidez no trânsito e permitindo que a faixa exclusiva do BRT funcione plenamente, priorizando o transporte público.

“O governo Raquel Lyra vem priorizando o transporte público de passageiros, e essa obra será fundamental para garantir maior fluidez e eficiência ao sistema”, concluiu Francisco Sena.