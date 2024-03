Comandante do Exército ameaçou Bolsonaro com voz de prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

“TEJE PRESO”

Faltou pouco para que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) saísse algemado de dentro do Palácio da Alvorada, residência oficial. A informação foi dada à Polícia Federal pelo tenente-brigadeiro do ar Carlos Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. "Depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático, por meio de alguns institutos previstosna Constituição (GLO ou estado de defesa ou estado de sítio), o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato teria que prender o presidente da República”.

O OUTRO LADO

Diante do delegado Carlos Henrique Pinheiro de Melo, chefe da operação Tempus Veritatis, o ex-presidente Bolsonaro “respondeu que está ciente e compreendeu os direitos que possui para a prática deste ato; que se reserva ao direito constitucional de se manter em silêncio; que, por ocasião deste ato, promove a entrega de uma petição, a partir da qual também manifesta o direito ao silêncio”. Fim do depoimento do político que falava pelo cotovelos.

SEM TETO, SEM PROCESSO

Finalmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) ouviu a Procuradoria-Geral da República e leu os argumentos da defesa para chegar à conclusão de que o morador de rua Geraldo Filipe da Silva não teve nenhuma participação nos atos de 8 de janeiro, a não ser quando foi confundido pelos bolsonaristas que o viram como um “infiltrado”. É que apesar de sobrenome poderoso, o sem teto não teve, no início do processo, advogado de peso.

A FRASE DO DIA

“O mundo não percebeu que [Vladimir] Putin é um Hitler com novas tecnologias”’, Svetlana Aleksiévitch, prêmio Nobel de Literatura, 2015.

PENSE NISSO!

As eleições na Venezuela, marcadas para julho tendem a ser a farsa democrática de que políticos como o presidente Lula da Silva (PT) gosta de passar pano.

Já não é de hoje que Maria Corina Machado, principal opositora do presidente Nicolás Maduro, tem apelado ao presidente brasileiro, amigo do ditador, para que “tenha uma postura firme” e não dê “aval” às ações “autocratas” do líder venezuelano.

À Veja, Corina disse que o apelo a Lula não se dá somente “por ele ser referência na política da América Latina, mas também porque o Brasil tem responsabilidade sobre a estabilidade na região. Um tremor na Venezuela transborda as fronteiras”, disse.

Na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o chanceler Mauro Vieira disse que “O que queremos e nos preocupa muito é apoiar para que haja eleições justas”. O presidente Lula continuam de bico calado.

Pense nisso!