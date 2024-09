Moraes suspende "X" e multa quem buscar alternativas para ler suas mensagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cara de paisagem. É bem assim que boa parte do Congresso Nacional está se comportando. Como se não fosse com todos. Pode criar um agravante.

FALANDO GROSSO

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) adote medidas para que ocorra a “suspensão imediata” da plataforma “X”, ex-Twitter, “em todo o território nacional, até que todas as ordens judiciais (…) sejam cumpridas”.

!AQUÍ, YO SOY LA LEY!

A sanha persecutória de Sua Excelência foi tão abrangente - rompendo todas as barreiras de razoabilidade - que ele determinou, ainda, multa aos usuários que usarem aplicativos de VPN (sigla em bom português: rede privada virtual). Na prática não devem usar atalho criptografado de proteção para conexão não autorizada, sob pena de multa diária de R$ 50 mil “às pessoas naturais (sic) e jurídicas” que usarem atalhos e “subterfúgios tecnológicos para continuidade das comunicações ocorridas pelo “‘X’”.

Só faltou pegar um violão e fazer dupla com Toquinho, substituindo Vinícius de Moraes (1913-1980). Sobrenome tem, mas para por aí:

“Hay dias que no sé lo que me pasa

Eu abro meu Neruda e apago o sol

Misturo poesia com cachaça

e acabo discutindo futebol”.

APELANDO À ANATEL

Da próxima vez que a operadora de telefonia não funcionar a contento - e é quase sempre - o cidadão deveria bater à porta do gabinete do ministro para que ele determine que a agência “se mexa” e faça as operadores serem mais ágeis. Quem sabe assim!

PODE SER QUE SIM

Parlamentares que organizam protestos pelo país afora, no 7 de Setembro, pedindo o “impeachment” de Alexandre de Moraes, apostam que o mal-estar causado à sociedade vai fortalecer o movimento, como disse à coluna o deputado Coronel Meira (PL-PE): “o ministro Alexandre de Moraes colocou hoje o Brasil no seleto grupo de ditaduras, que baniram o X/Ywitter. Qual o próximo passo? Precisamos parar com essa ditadura da toga!”, defendeu Meira.

BOSSA NOVA COREANA

Fã de Roberto Menescal, com quem gravou recentemente, apaixonada pela “batida diferente” do violão de João Gilberto (1931-2019), a sul-coreana Heekyung Na compara a Bossa Nova a uma sessão de terapia. “Ganhando uma nova perspectiva sobre a vida”.

Amante do café brasileiro “Heena” - como é chamada pelos amigos - disse ao programa Café & Conversa da Rádio Jornal que prefere “café com um pouco de leite e açúcar, mas também adoro apreciar o sabor puro e autêntico do café preto. Cada xícara tem sido um verdadeiro abraço para a alma”, resume, e bem. O Café & Conversa vai ao ar às 10h40 no www.radiojornal.com.br ou no dial 90,3 FM

AUTISMO E MERCADO DE TRABALHO

A deputada Iza Arruda (MDB-PE) comemorou a aprovação do projeto de lei de sua autoria que visa incentivar a contratação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. “Com a aprovação desta lei, estamos reforçando o compromisso em assegurar um mercado de trabalho mais inclusivo e adaptado às particularidades das pessoas com deficiência. Esta é a inclusão na prática,” destacou a deputada pernambucana.

PÓS INÉDITA NA UFRPE

Uma evidente deficiência no setor público, a “otimização do processo de governança”, será enfrentada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco que oferecerá inédita pós-graduação: tomada de decisão baseada em evidências no setor público.

Serão 510 horas-aulas com duração de 18 meses. “As disciplinas serão realizadas com aulas ministradas na modalidade EaD e com aulas e avaliações presenciais aos sábados, nos polos de Garanhuns, Jaboatão, Limoeiro, Recife e Santa Cruz do Capibaribe. Íntegra do edital: www.ead.ufrpe.br

PENSE NISSO!

O omisso Congresso Nacional, e boa parte de seus 594 integrantes; o silente Poder Executivo; e, o conivente Judiciário fingem que não entendem a gravidade da decisão de Alexandre de Moraes - que estendeu suas “gaviônicas” garras [com desculpas para o neologismo] sobre o direito das pessoas “naturais” [seja lá o que ele quis dizer] e jurídicas de buscarem alternativas para se informar e, além de mandar bloquear o “X”, manda multar quem procurar atalhos.

É grave!

Pense nisso!