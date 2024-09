Presidente Lula vai à ONU com propostas sem apoio internacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

VACINA DA DENGUE

O governo federal vai se antecipar ao Ædes ægypti, também chamado de mosquito da dengue, e uma campanha será lançada nos próximos dias. “Verão com menos dengue”, promete o presidente Lula da Silva (PT).

VIÚVAS DE TERRORISTAS

O Palácio do Planalto não decepciona, nunca. Uma semana antes de defender a abertura do Conselho de Segurança da ONU, o governo brasileiro condenou ataques aos terroristas do Hezbollah. Segundo agências internacionais, o governo de Israel teria modificado pagers - conhecidos no Brasil como bipes - usados em áreas remotas do Líbano. “[Os ataques] Demonstram que, lamentavelmente, têm sido inócuos os múltiplos apelos da comunidade internacional para que atores no Oriente Médio exerçam máxima contenção”, diz uma nota do Itamaraty.

TIRA A MÃO DO MEU ‘X’

Com boa parte das aulas suspensas em Brasília, em função da fumaça que poliu o ar da capital federal, a geração millennial está sem ter o que fazer. Passando no hall de entrada de um prédio onde residem deputados federais, um grupo de jovens buscava o que fazer e reclamava do bloqueio à plataforma, imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal (STF).

- Ei, “Xandão”! Tira a mão do meu ‘X’”. Aos poucos, o aplicativo vai voltando a funcionar.

‘INTELECTUAIS’ APOIAM BLOQUEIO

Um grupo de intelectuais que se autointitula de esquerda divulgou manifesto apoiando a decisão da Justiça brasileira, quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o “X”.

“O caso brasileiro se tornou a principal frente no conflito global em evolução entre as grandes corporações de tecnologia e aqueles que buscam construir um espaço digital democrático e centrado nas pessoas, com foco no desenvolvimento social e econômico”, dito documento da intelectualidade.

UM OLHO NO PEIXE

O ministro da Pesca e Aquicultura tirou férias até o primeiro turno das eleições municipais, assim como tinha feito o colega de Esplanada, Luiz Marinho, Trabalho e Emprego: “para apoiar os aliados na campanha eleitoral”.

OUTRO NA FRIGIDEIRA

A comitiva do presidente Lula rumo a Nova Iork, no fim de semana, está repleta de parlamentares. São 25 ao todo, incluindo os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB-MG). Pedro Campos (PSB-PE) também foi convidado. Mas os ministros com pouca agenda com Lula estão enciumados. Qual seria o motivo do convite à ministra Esther Dweck, Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

ALAÍDE COSTA INDICADA AO GRAMMY COM MÚSICA DE PERNAMBUCANO

Enquanto duram as celebrações dos 70 anos de carreira, a cantora Alaíde Costa recebe a indicação ao Grammy Latino na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa. A dama da MPB interpreta "Ata-me", composição de Junio Barreto, pernambucano de Caruaru. A artista reafirma sua relevância no cenário musical, nessa performática canção que combina sua voz única com arranjos sofisticados, cativando o público e a crítica. Não é para menos:

“Me mastiga, mata a tua fome e que dói dentro de ti

Aberto, arranca, dá uma vaga dor, dá outra solidão

Entre e, se quiseres, mora, habita, mas ata-me”.

PENSE NISSO!

O jornalista pernambucano Lula Costa Pinto conta que certa vez estava com o presidente da Câmara, Ulysses Guimarães (1916-1992), antecipou o que viria pela frente.

- Está achando ruim essa composição [do Congresso]? Espera a próxima: será pior. E pior, e pior.

Passando digamos uns 30 anos dessas conversa de Ulysses com Lula, o jornalista, e você liga a rádio Senado e lá vem a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) acusando brigadistas do Ibama e do ICMBio de serem causadores de incêndios, sem apresentar nenhuma prova.

- Eles [a esquerda] acusam a direita e o agro de incendiários”, mas “O Xingu está em chamas porque os brigadas estão fazendo uso das queimadas prescritas”, acusou.

A prática é empregada como parte do manejo integrado do fogo, para prevenção de incêndios, mas não usada nessa época do ano.

Ulysses Guimarães tinha razão.



Não Pense nisso!