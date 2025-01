Governo fará campanha para esclarecer proibição de celular na escola

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mas o Planalto também reluta com informações que chegam à toda hora, dando conta que a credibilidade do Pix pode está abalada. É preciso recuperá-la

OS MEMES DO PIX

Mesmo após o presidente Lula da Silva (PT) ter ido às redes sociais dizer que "Tem uma quantidade enorme de mentira (…)” falando “que o governo vai taxar o Pix”, é só o presidente parar o comboio que o leva e trás do Alvorada ao Planalto e Lula vai perceber que o governo perdeu a batalha para os memes e o Pix está desacreditado.

‘QUASE NINGUÉM ACEITA’

Quem estaciona na via lateral do Anexo 4º da Câmara dos Deputados, onde Dona Neusa vende por “15 conto” um marmitex com direito a um copo de tubaína, vai sentir a dificuldade para convencer a paraibana de Princesa Isabel a aceitar o Pix como transação. O receio dela é “voltar pra casa e, quando chegar na Ceilândia [DF] o governo ter comido uma parte.”

DIRCEU NÃO QUER COMANDAR PT

O ex-ministro e deputado cassado José Dirceu defendeu que o PT deve se empenhar por formar lideranças e disse que não tem mais idade para uma disputa no partido. Seu candidato para presidir a legenda é o ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva, que conta também com o apoio do presidente Lula.

A REVOLTA NO ORÇAMENTO

O senador Ângelo Coronel (PSD-BA), relator do orçamento da União, voltou a criticar a falta de empenho “tanto do Parlamento como do [Poder] Executivo” para a votação do orçamento de 2025. “Não aprovar a Lei orçamentária a tempo, abre brecha para a interferência do Judiciário”, nas ações do Congresso Nacional. A expectativa de Coronel é de que em 2025 haja “mais transparência e rastreabilidade” nas emendas dos congressistas.

FATURA CHEGOU AOS GOVERNOS ESTADUAIS

A justificativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para propor ao presidente Lula veto ao projeto que reduz o endividamento dos governos estaduais, é o velho e surrado argumento da responsabilidade fiscal.

COMO QUERIAM OS CONGRESSISTAS?

O projeto aprovado no Congresso impõe critérios de renegociação das dívidas estaduais, com o objetivo de “dar um alívio nas contas dos entes federados”.

UNIÃO BRASIL, CADA VEZ MAIS GOVERNISTA

O partido que surgiu da fusão do Democratas [antigo PFL] com o Partido Social Liberal (PSL) está cada vez mais marchando para ser um conglomerado satélite do governo Lula.

LIDERANÇA PODE DAR O TOM

Caso o próximo líder seja o deputado Damião Feliciano (PB) - aliado do futuro presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) - o União Brasil será mais governista, ao menos no Parlamento. Porém, caso o pernambucano Mendonça Filho seja içado à condição de líder da legenda, o Planalto não terá refresco.

PENSE NISSO!

O Brasil dos sonhos de muita gente tem 513 deputados, 81 senadores, um ministro da Educação e um presidente da República todos eles com um smartphone nas mãos.

O país dos sonhos dessa gente é pegar a caneta, assinar uma lei que proíbe o uso de equipamentos como celular, tablet e relógio conectado dentro da sala de aula e no ambiente escolar, incluindo a hora do recreio.

Mas na realidade, os Poderes da República estão passando a falsa impressão de que a lei sozinha vai resolver um problema complexo como este.

O primeiro deles: “Tia”, diz o estudante, “onde coloco meu celular?”. A professora atarefada com a tripla jornada manda por dentro da caixa, “desligado”, grita ela.

E não adiante o ministro Camilo Santana, da Educação, dizer que o ministério “organiza uma série de ações para engajar gestores escolares, professores, as famílias e os alunos”.

Eu conto ou vocês contam ao ministro?

Pense nisso!