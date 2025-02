Romoaldo de Souza: Gusttavo Lima evoluiu, já está falando com Deus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

QUEM TEM BOCA VAI A ROMA

Em um dia, o presidente Lula da Silva (PT) recomenda que os brasileiros devem ser educados para substituir produtos da cesta básica que estejam caros por similares “mais em conta”, para logo em seguida autorizar a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a viajar a Roma onde representará o Brasil em evento de organismo da ONU encarregada de apresentar estudos sobre a redução da pobreza e o combate à fome.

‘VAI DE ECONÔMICA?’

Uma pergunta coerente, para pegar o mote de sua excelência. Se para comer o consumidor deve “contornar a gôndola de produtos caros, bom seria se a mulher do presidente viajasse de econômica. Ou nem fosse.

SETE PRAGAS DO ECONOMISTA

Ninguém conseguiu entender o sofisma do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que atribuiu o descontrole econômico a gestões anteriores: “não é possível corrigir sete anos de má administração em dois”,

NA PONTA DO LÁPIS…

… o violonista Haddad contou quatro anos de Jair Bolsonaro (PL) mais a gestão de Michel Temer (MDB) que foi de agosto de 2016 a janeiro de 2019.

LINHA OCUPADA

O cantor Gusttavo Lima nem bem teve o nome lançado para disputar a Presidência da República e já está falando com Deus. “Eu só posso ser um milagre, porque não tem base. A minha vida, ter sido do jeito que foi, não tem como orquestrar todos os lugares que eu passei e chegar aqui onde vocês me colocaram”. Imagine, você, se o homem chega ao Planalto. A posse em 1º de janeiro de 2027 será nas nuvens.

FALANDO COM DEUS

Gilberto Gil, que nunca disse ter falado com Deus, e olhe que já chegou a ministro da Cultura, cantou: “Se eu quiser falar com Deus. Tenho que comer o pão. Que o diabo amassou”. Gusttavo Lima jura que já comeu: “A gente comia abóbora com farinha, farinha com açúcar. Colocava água para fingir que era leite”.

O TESOURO ‘SOY YO’

Quando uma autoridade diz, como fez a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que a conta das despesas de um avião da FAB para transportar os repatriados de Fortaleza a Belo Horizonte “será assumida pelo tesouro”, o contribuinte, pagador de impostos deve se sentir o máximo.

BRASÍLIA PEGANDO FOGO

O maestro Spok não deixou ninguém ficar parado. Foi frevo na veia - Romoaldo de Souza/JC

30ºC, Ylana e Lenine ao microfone e uma orquestra de frevo de primeira - trouxeram a ebulição para Brasília no Bloco Jornada nas Estrelas. Não eram os milhões de passistas nas ladeiras de Olinda ou pelas ruas do Recife, mas quando Ylana Queiroga cantou “Calcanhar” do irmão Yuri e Manuco Bandini ninguém ficou parado.

Mas nada superou a afinadíssima orquestra comandada pelo maestro Spok. Quando os trompetes e os saxes entoaram “Vassourinhas”(Joana Batista Ramos e Matias da Rocha) e entraram os bonecos do Galinho de Brasília - uma réplica do Galo da Madrugada - Brasília virou Pernambuco.

PENSE NISSO!

Não foram em vão os gastos de R$ 180 milhões do governo brasileiro para mandar o astronauta Marcos Pontes em missão ao espaço, em 2006.

Agora, senador da República, Marcos Pontes (PL-SP) causou reboliço na direita bolsonarista falando ao portal PlatôBR que “circulam bobagens por aí”, ao ser questionado sobre mudanças climáticas.

O astronauta agora está sendo bombardeado pelos colegas de partido por não seguir à risca o negacionismo do grupo político.

A casa vai cair, quando o senador astronauta disser que já se inscreveu para participar da CPO30, evento da ONU sobre fatores climáticos.

Pense nisso!

