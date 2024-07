Dicas caseiras: 3 métodos para gelar as latinhas mais rapidamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nada melhor do que uma bebida gelada para refrescar um dia quente, mas às vezes, esquecemos de colocar as latinhas no refrigerador com antecedência.

Felizmente, existem métodos caseiros rápidos e eficazes para gelar suas latinhas em poucos minutos. Abaixo, estão três dicas caseiras de fazer isso:

3 dicas caseiras para gelar as latinhas de bedidas mais rápido

1- Método do Gelo e Sal

O método do gelo e sal é um dos mais eficientes para gelar uma latinha rapidamente.

O sal reduz a temperatura de fusão do gelo, fazendo com que ele derreta mais rapidamente e, ao mesmo tempo, absorva calor.

Passo a Passo:

Coloque bastante gelo em um balde ou uma tigela grande. Adicione 1-2 xícaras de sal grosso (ou sal de cozinha) sobre o gelo. Misture bem. Coloque as latinhas de bebida no balde, certificando-se de que fiquem completamente submersas na mistura de gelo e sal. Mexa as latinhas a cada poucos minutos para garantir um resfriamento uniforme. Em cerca de 5-10 minutos, suas latinhas devem estar bem geladas e prontas para beber.

2- Método do Papel Toalha Molhado

Esse método é simples e requer apenas alguns materiais que você já tem em casa. Funciona devido à rápida evaporação da água, que retira calor das latinhas.

Passo a Passo:

Pegue um papel toalha e molhe-o completamente com água fria . Envolva a latinha de bebida com o papel toalha molhado. Coloque a latinha, ainda envolta no papel toalha, no congelador.

Após cerca de 10-15 minutos, a latinha deve estar bem gelada. Retire o papel toalha antes de beber.

3- Método do Gelo com Água

Submergir a latinha em água gelada é uma maneira eficiente de aumentar a área de contato com o frio, acelerando o processo de resfriamento.

Passo a Passo:

Encha um balde ou tigela grande com partes iguais de gelo e água fria. Coloque as latinhas na mistura de gelo e água, garantindo que fiquem completamente submersas. Mexa as latinhas a cada poucos minutos para garantir que a água gelada circule em torno delas. Em cerca de 10-15 minutos, suas latinhas estarão geladas e prontas para beber.

*Com informações de Terra.