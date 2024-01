Chá para fazer em casa pode ajudar a diminuir os níveis de glicose no sangue; veja receita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um recente estudo de revisão, publicado na revista Complementary Therapies in Medicine, destaca que um chá bastante popular pode desempenhar um papel na diminuição dos níveis de glicose.

IMPACTO DO CHÁ DE CAMOMILA NA GLICOSE:

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Tabriz University of Medical Sciences, no Irã, que analisaram 15 estudos investigando os efeitos do consumo de chá de camomila na diabetes mellitus e suas complicações.

Esses achados ampliam as novas funções da camomila na melhora dos perfis glicêmico e lipídico e indicadores de estresse oxidativo no diabetes mellitus e complicações relacionadas pesquisadores do estudo

Em um dos estudos incorporados com 64 pacientes com diabetes tipo 2, uma parte foi instruída a consumir três xícaras diárias de chá de camomila (3g diluídos em 150 ml de água quente) ou um placebo por oito semanas.

O grupo que ingeriu o chá de camomila apresentou reduções significativas nos índices médios de açúcar no sangue, bem como nos níveis de insulina e resistência à insulina, de oito a 12 semanas.

Uma diminuição de 11% nos níveis de glicose foi identificada em comparação com o grupo placebo, sugerindo que o chá de camomila pode desempenhar um papel na melhoria do controle glicêmico, sendo potencialmente benéfico no manejo do diabetes.

COMO FAZER CHÁ DE CAMOMILA?

O chá de camomila, conhecido por suas propriedades calmantes e no controle da glicose, pode ser preparado de maneira simples. Confira uma receita básica:

Instruções:

Ferva a água. Coloque os saquinhos de chá ou flores de camomila na xícara. Despeje a água fervente sobre o chá. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Retire os saquinhos de chá ou coe as flores de camomila. Adoce com mel, se desejado, e adicione limão a gosto. Deixe esfriar um pouco antes de beber.

Verifique possíveis alergias antes de consumir regularmente o chá de camomila para diminuir o nível de glicose e consulte um médico antes de fazer mudanças significativas na dieta.



