Farinha de semente de abóbora reduz a glicemia? Saiba como incluir na dieta

Saiba o impacto da farinha de semente de abóbora na redução da glicemia e no emagrecimento

Um estudo revelou que a inclusão da farinha de semente de abóbora como parte de uma dieta saudável pode contribuir para a redução dos níveis de glicose no sangue e melhorar o perfil lipídico.

O artigo foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e publicado no periódico International Journal of Cardiovascular Sciences, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

PROGRESSO DE CEM MULHERES COM OBESIDADE:

Durante um período de três meses, cem mulheres com obesidade foram monitoradas por pesquisadores durante uma dieta de baixas calorias.

As participantes foram divididas em dois grupos: metade recebeu um sachê contendo 20 gramas diárias de farinha de semente de abóbora para ser consumido durante as refeições, enquanto o outro grupo recebeu um placebo.

Mensalmente, todas as voluntárias passaram por avaliações para coleta de dados, incluindo composição corporal, razão cintura-quadril, níveis de glicose, pressão arterial, colesterol, triglicérides, entre outros.

RESULTADO DA PESQUISA NO GRUPO:

Ao final do período, todas as participantes perderam peso, mas aquelas que incluíram a farinha de semente de abóbora na dieta experimentaram mudanças mais significativas.

Essas mudanças incluíram uma redução maior na circunferência do pescoço, uma perda de gordura corporal mais acentuada e uma diminuição nos índices de triglicérides e insulina.

A farinha de semente de abóbora é rica em fibras e ácidos graxos essenciais que ajudam a perder peso e reduzem o risco cardiometabólico cardiologista Glaucia Maria Moraes de Oliveira, uma das autoras do trabalho

Para usufruir dos benefícios desse nutriente, basta adicionar duas colheres de sopa de farinha de semente de abóbora ao cardápio diário, podendo ser incorporada em saladas ou frutas.



