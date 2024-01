O que é pilates na parede? Como praticar? Veja dicas para fazer em casa e perder barriga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra os benefícios do pilates na parede e como realizar a prática em casa para perder gordura abdominal

Ao longo dos anos, o Pilates tem se destacado como uma prática eficaz para fortalecer o corpo e melhorar a flexibilidade.

Com uma abordagem mais recente, o pilates na parede, vem ganhando popularidade, e com a evolução dessa técnica, surge a pergunta: "Será que o Pilates na parede funciona?".

Nesta matéria, abordaremos essa questão com a análise de uma especialista na área, confira:

Benefícios do pilates:

Conforme a fisioterapeuta Paula Cristiane de Lima, o pilates favorece:

Consciência Corporal

Concentração

Controle do Movimento



Harmonia do Corpo

Equilíbrio

Fortalecimento





Confira, a seguir, algumas questões frequentes sobre Pilates na parede, respondidas pela fisioterapeuta Paula Cristiane de Lima, docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), instrutora de Pilates e especializada em Fisioterapia Neurofuncional.

O que é Pilates na parede?



Pilates na parede é a execução de exercícios de Pilates ou Mat Pilates utilizando a parede como suporte ou referência.

Como praticar o Pilates na parede?



Os exercícios podem ser realizados em pé ou deitado em um tapete, utilizando a parede como ponto de apoio. Acessórios como faixa elástica e tornozeleiras podem ser empregados. Exemplos incluem a ponte, realizada apoiando os pés na parede e elevando o quadril, ou a elevação de panturrilha, feita em pé com uma das mãos na parede.

Pilates na parede é eficaz?

Exercício na parede - freepic.diller/Freepik

Sim, o Pilates na parede, assim como o método tradicional, pode proporcionar resultados positivos quando praticado de forma adequada.

Quais exercícios de Pilates podem ser feitos em casa?



Os exercícios do Mat Pilates podem ser realizados em casa com conhecimento prévio do método, respeitando alinhamento postural, respiração e controle de movimentos para evitar lesões.

Pilates na parede ajuda a tonificar o abdômen? Ajuda na perda de peso?



O Pilates estimula o corpo como um todo, contribuindo para o fortalecimento de membros inferiores, superiores e abdômen, além de movimentos de mobilidade da coluna e alongamento. Associado a uma alimentação adequada, pode colaborar na redução de peso.

Existem restrições para esse tipo de Pilates?



Existem restrições específicas; lesões recentes, problemas articulares e osteoporose devem ser avaliados e orientados para evitar complicações decorrentes do exercício.

Fonte consultada: Paula Cristiane de Lima (Crefito 339312-F).