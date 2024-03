Envelhecimento: como retardar o envelhecimento com alimentação? Estudo sugere novos paradigmas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alimentação desempenha um papel chave no retardo do envelhecimento

Pesquisadores da Escola de Saúde Pública Mailman, da Universidade Columbia, e do Centro de Envelhecimento Robert Butler da Columbia (EUA) revelaram que uma dieta saudável pode desacelerar o processo de envelhecimento e reduzir o risco de demência.

O estudo, que contou com 1.664 participantes, destacou que seguir uma dieta específica diminuiu significativamente a probabilidade de desenvolver demência. Além disso, identificou uma forte relação entre os alimentos consumidos e o processo de deterioração do organismo.

Os resultados do estudo foram avaliados utilizando o DunedinPACE, um relógio epigenético capaz de mensurar a idade biológica do tecido humano. Daniel Belsky, autor sênior do estudo, comparou esse dispositivo a um velocímetro de carro, utilizado para medir o processo biológico de envelhecimento.

A dieta adotada pelos participantes, conhecida como Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (MIND), foi especialmente formulada para estimular a saúde cerebral. Combina elementos da dieta mediterrânea com as Abordagens Dietéticas para Parar a Hipertensão (DASH), desenvolvida para controlar a pressão arterial.

Ao final do estudo, apenas 140 voluntários desenvolveram disfunções seguindo a dieta e consumindo os alimentos recomendados pelos pesquisadores.

Entendendo a dieta

Na dieta MIND, os participantes priorizaram alimentos como vegetais de folhas verdes, frutas vermelhas, castanhas, azeite, grãos integrais, peixe, feijão, aves e vinho. Evitaram alimentos como manteiga ou margarina, queijo, carne vermelha, frituras e doces, enquanto o peixe, rico em ácidos graxos ômega-3, foi um componente fundamental.

Daniel Belsky enfatiza a necessidade de estudos adicionais para investigar as associações diretas entre nutrientes e o envelhecimento cerebral. Ele sugere que se essas observações forem confirmadas em populações mais diversas, o monitoramento do envelhecimento biológico pode informar efetivamente a prevenção da demência.

Essa descoberta abre um novo horizonte na prevenção de doenças neurodegenerativas, como a demência, por meio do controle da dieta. O aprofundamento da pesquisa sobre a relação entre a ingestão de nutrientes e a saúde cerebral pode ampliar ainda mais nosso entendimento sobre a prevenção dessas enfermidades.

*Com informações de Catraca Livre