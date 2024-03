Olhos e boca secos podem indicar doença? Conheça síndrome com esses sintomas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Síndrome de Sjögren pode se manifestar com olhos e boca secos

Poderia um caso de olhos secos ou boca seca ser o início de algo muito mais sério? Uma doença menos conhecida geralmente começa com esses sintomas: a síndrome de Sjögren.

Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente seus próprios tecidos saudáveis.

Essa condição é caracterizada principalmente pela manifestação de secura ocular e na boca, associadas à presença de autoanticorpos ou sinais de inflamação glandular. Embora afete principalmente as glândulas que produzem lágrimas e saliva, a condição pode afetar diversos órgãos.

Sintomas da síndrome de Sjögren

Os sintomas da síndrome de Sjögren vão além dos olhos e da boca secos e podem incluir problemas neurológicos, gastrointestinais, dores articulares e musculares, e aumento do risco de linfoma. Essa variedade de sintomas destaca a importância de uma abordagem abrangente para o diagnóstico e tratamento.

Apesar de a causa exata da síndrome de Sjögren permanecer desconhecida, sua natureza autoimune sugere uma interação complexa de fatores genéticos e ambientais. Fatores de risco incluem sexo, idade (especificamente mulheres entre 40 e 50 anos correm maior risco) e histórico familiar da doença ou outras doenças autoimunes.

Diagnóstico

O diagnóstico da síndrome de Sjögren é desafiador devido à variedade de sintomas que podem ser semelhantes a outras condições. Uma combinação de histórico do paciente, exame físico, exames de sangue e exames especializados para secura ocular e bucal é essencial.

Tratamento

Os tratamentos são individualizados, com foco no alívio de sintomas específicos e na prevenção de complicações. Embora mudanças no estilo de vida possam melhorar significativamente a qualidade de vida, a maioria dos pacientes necessita de medicamentos para controlar a condição.

*Com informações de Catraca Livre