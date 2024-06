Dengue: Em dois meses de campanha, Pernambuco só aplicou 25% das doses da vacina contra dengue

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a baixa adesão, o Estado anunciou, neste fim de semana, que 21 municípios do Agreste Meridional serão contemplados com a vacina. Eles estão localizados na 5ª Regional de Saúde, com sede em Garanhuns

Assim como outros Estados brasileiros, Pernambuco tem uma avaliação muito ruim quando o assunto é adesão à campanha de vacinação contra dengue. As primeiras doses de Qdenga começaram a ser aplicadas no início de abril em 20 cidades da Região Metropolitana do Recife. Podem ser vacinados crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. Mas a adesão à imunização está bem baixa.

Ao longo de dois meses, apenas 25% do público-alvo receberam a vacina contra dengue. "Até o momento, 18.153 doses foram aplicadas em Pernambuco, nas 20 cidades da 1ª Região de Saúde que iniciaram a vacinação em abril. Para o início da estratégia nesses locais, o Estado recebeu 72.017 doses. Na Região Metropolitana do Recife, 257.342 pessoas de 10 a 14 anos estão aptas a receber as doses da vacina", diz a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

Com mais de 53 mil doses ainda disponíveis, Pernambuco recebeu, na sexta-feira (7), outras 10.987 doses da vacina contra dengue. Essa nova remessa (apenas para a primeira dose do esquema vacinal, que é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas) seguirá para os 21 municípios do Agreste Meridional.

Essas novas cidades fazem parte da lista de 405 novos municípios anunciados pelo Ministério da Saúde no fim do mês de maio. Ao somar os 21 municípios da região, chega-se a um total de 43.934 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade que podem receber a proteção contra a dengue. O próximo dia 25 de julho será o dia de mobilização conjunta.

As novas cidades contempladas são: Garanhuns, Itaíba, Terezinha, Bom Conselho, Paranatama, Jupi, São João, Brejão, Jucati, Correntes, Capoeiras, Caetés, Águas Belas, Lajedo, Lagoa do Ouro, Calçado, Canhotinho, Iati, Angelim, Palmeirina e Saloá.

Já as cidades que já realizam a vacinação contra dengue são: Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Chã Grande, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Chã de Alegria, Moreno, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Glória do Goitá, Fernando de Noronha, Pombos e Itapissuma.

A vacinação contra dengue no SUS

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante contra dengue no sistema público universal. A vacina, conhecida como Qdenga, não é utilizada em larga escala neste momento porque o laboratório fabricante, Takeda, afirmou que tem uma capacidade restrita de fornecimento de doses.

O Ministério da Saúde adquiriu todo o estoque disponível de vacinas contra a dengue para 2024 e 2025. Até o fim deste ano, o Brasil receberá 5,2 milhões de doses, além da doação de 1,3 milhão de doses. Isso permitirá a vacinação de 3,2 milhões de pessoas com as duas doses que completam o esquema vacinal.