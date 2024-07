Primeiro Serviço Integrado de Saúde Mental do Recife tem capacidade para realizar 220 atendimentos por mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a missão de oferecer atendimento a pessoas que vivem com distúrbios psiquiátricos e sofrimento psíquico, o Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM), localizado na Rua das Ninfas, na Boa Vista, Centro do Recife, acaba de ser inaugurado. Para o funcionamento da unidade, a Prefeitura do Recife fez um investimento de mais de R$ 422 mil.

A inauguração, nesta quinta-feira (4), contou com a presença do prefeito João Campos e da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque. A unidade é voltada especialmente para dar assistência àqueles que residem nos bairros do Distrito Sanitário 1: Bairro do Recife, Santo Amaro, Boa Vista, Cabanga, Ilha do Leite, Paissandu, Santo Antônio, São José, Coelhos, Soledade e Ilha Joana Bezerra.

"Com o SIM, será possível ampliar a oferta de cuidados especializados e fortalecer o atendimento a demandas relacionadas a transtornos mentais, com diversificação das ofertas de cuidado integral à pessoa em sofrimento psíquico ou a quem vive com transtornos mentais", afirma a secretária Luciana Albuquerque.

Dessa maneira, Luciana assegura que a prefeitura desafogará a fila de espera por especialidades voltadas para saúde mental, hoje concentradas nas policlínicas. "Estamos expandindo e qualificando os serviços da nossa Rede de Atenção Psicossocial (Raps), e isso é um grande ganho para a nossa cidade."

Inalda Cavalcante, 51, começou o atendimento no SIM nesta quinta-feira (4). "Fazia muito tempo que eu não era atendida por um psiquiatra, apesar de precisar. Esse serviço é de extrema importância, tem muita gente que precisa do atendimento e não consegue marcar. Onde eu moro, por exemplo, é quase impossível conseguir uma consulta. Mas agora vou passar a ser atendida aqui e estou muito aliviada", contou Inalda.

A capacidade é de fornecer cerca de 220 atendimentos por mês. São oferecidos serviços em especialidades como psiquiatria, psicologia e terapia ocupacional. Além disso, são disponibilizadas atividades em grupo e oficinas terapêuticas, com o suporte de uma equipe interdisciplinar que inclui profissionais de educação física e oficineiros.

"O Serviço Integrado de Saúde Mental é uma inovação recifense que, como o nome diz, prioriza a integração entre os serviços e profissionais. É feita uma avaliação transversal, um acompanhamento do paciente que inclui o diálogo entre os profissionais de saúde que o atendem, facilita e melhora a qualidade do atendimento e do tratamento ofertado", disse João Campos.

O prefeito acrescentou que "o equipamento vem como uma solução para diversos obstáculos que existem hoje no cuidado da saúde mental e permitirá que a rede de saúde foque, ainda mais, no bem-estar dos pacientes do Recife".

Com atendimento especializado, multiprofissional e interdisciplinar para atendimento regular, o SIM não se volta exclusivamente a uma atenção à crise ou a casos mais agudos. "Iremos acompanhar o paciente desde o acolhimento ao processo de alta, inclusive com profissionais que não estão na policlínica tradicional, como professores de educação Física. Além disso, teremos atividades territoriais, discussões clínicas com a atenção básica e busca ativa de pacientes nos bairros do Distrito Sanitário 1 e de outras regiões", salienta a gerente de Política de Saúde Mental do Recife, Alyne Vieira Lima.

O SIM também dará apoio e retaguarda a outros serviços, tanto para casos leves e moderados relacionados a transtornos mentais, como para casos de sofrimento mental agudo e crônico.

Ao todo, 34 profissionais atuarão na unidade, entre médicos psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, oficineiros, coordenadores e supervisores.

O SIM dispõe de recepção, salas de atendimento, de multimídia e de reunião, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, área de convivência e local para embarque e desembarque de ambulância.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O acesso ao serviço será através do Sistema de Regulação (Sisreg), tanto pelas unidades da Atenção Básica e dos Centros de Apoio Psicossocial (Caps) quanto pelas policlínicas.