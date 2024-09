A saúde do futuro: mais inteligente, personalizada e otimizada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A tecnologia está redefinindo a maneira como a sociedade vive, inclusive em áreas como a saúde. Inteligência artificial, realidade virtual e outras ferramentas têm contribuído para desenvolver diagnósticos mais precisos, tratamentos personalizados e melhores experiências para os pacientes. Buscando discutir as novidades que estão moldando o futuro da medicina, o Real Hospital Português (RHP) promove, em novembro, o Inova Real, que terá como foco principal o debate sobre as principais inovações na área da saúde.

“A inovação também está nos levando cada vez mais para uma medicina personalizada, onde tratamentos são adaptados às necessidades específicas de cada indivíduo. Isso resulta em ferramentas de tratamento mais eficientes, com melhores resultados para a saúde da população”, pontua Mário Rino, cirurgião oncológico do RHP especializado em procedimentos avançados.

Algumas dessas inovações são potencializadas por circunstâncias limitantes. “A telemedicina tornou-se uma ferramenta essencial, especialmente durante a pandemia da covid-19, permitindo que pacientes acessem o sistema de saúde de forma remota. Isso facilita triagens mais eficientes para aqueles que buscam atendimento em emergências, possibilitando a criação de soluções alternativas, como consultas remotas ou atendimento ambulatorial priorizado, o que ajuda a diminuir a superlotação nas emergências”, explica o cirurgião.

Mario Rino atua como cirurgião oncológico no RHP e é especializado em procedimentos avançados, incluindo cirurgias robóticas e minimamente invasivas - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Já outras são frutos de investimentos em pesquisa, ressalta o especialista. “Para maximizar esses benefícios, é preciso que continuemos a investir em pesquisa e desenvolvimento, integrando as novas tecnologias de forma eficaz ao sistema de saúde. A promoção de parcerias entre profissionais de saúde, desenvolvedores de tecnologia e instituições de pesquisa pode acelerar a adoção de soluções inovadoras que realmente façam a diferença no cuidado ao paciente.” No Inova Real, a importância dessas colaborações será um dos focos das discussões.



Desafios

Mário afirma que um dos desafios que permeiam a inovação na saúde é a necessidade de investimentos mais robustos: “Muitas ideias não se transformam em produtos viáveis. Embora existam linhas de fomento governamentais, elas ainda são bastante restritas, o que torna o processo de transformar uma ideia em um MVP (Produto Mínimo Viável) outro grande desafio.”

O especialista destaca que, mesmo quando os produtos são aprovados, ainda há a dificuldade de encontrar uma instituição de saúde disposta a legitimar a solução. “As regras rígidas para pesquisas durante o processo de validação e a falta de familiaridade das instituições com a participação ativa na validação de novas soluções criam um desafio adicional. Desenvolver essa cultura de inovação e validação dentro das instituições de saúde é um passo fundamental, mas ainda pouco explorado.”

Ferramentas tecnológicas têm auxiliado no diagnóstico e tratamento, mas ainda é preciso avaliar desafios e dilemas éticos desse uso - GUGA MATOS/JC IMAGEM

“Outro ponto crítico é a necessidade de integração com outros profissionais essenciais para o desenvolvimento de uma solução, como cientistas de dados, estatísticos, engenheiros, entre outros. Há uma distância não justificada entre os profissionais de saúde e os do setor de TI, por exemplo, que não faz sentido, mas persiste como uma barreira significativa”, acrescenta.

Além disso, o cirurgião também elenca como um grande obstáculo a familiaridade com o processo metodológico para a criação de uma solução. “Desde o início, quando se tenta formular a pergunta certa sobre um problema ou ‘dor’ específica, seja pelo profissional de saúde ou por outros atores envolvidos, já surgem dificuldades significativas”, explica.

Dilemas éticos

O cirurgião conta também os principais dilemas éticos relacionados ao uso dessas ferramentas: “Um dos maiores desafios é garantir a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes. Com o uso crescente de tecnologias digitais, há uma preocupação sobre como os dados pessoais são coletados, armazenados e utilizados. Manter a confidencialidade dos pacientes enquanto se utilizam essas tecnologias avançadas é essencial para preservar a confiança no sistema de saúde.”

O acesso às inovações também é uma questão visto que muitas vezes estão disponíveis apenas para aqueles que podem pagar. “E há também o dilema da responsabilidade e da tomada de decisão. Quando erros ocorrem com o uso de novas tecnologias, quem deve ser responsabilizado? A empresa que desenvolveu a tecnologia, o profissional de saúde que a utilizou, ou ambos? Esse é um campo ético complexo que requer diretrizes claras e justas”, acrescenta Mário.

Tecnologias promissoras

No RHP, pacientes podem utilizar óculos de realidade virtual na fisioterapia - DIVULGAÇÃO/RHP

O especialista elenca também as tecnologias mais promissoras na área da saúde:

Conectividade 5G: possibilita o fluxo constante de dados, melhorando a personalização dos tratamentos;

possibilita o fluxo constante de dados, melhorando a personalização dos tratamentos; Cirurgia robótica à distância: ajuda na realização de procedimentos cirúrgicos em diferentes partes do mundo, além de ampliar o acesso a conhecimento especializado e reduzir custos;

ajuda na realização de procedimentos cirúrgicos em diferentes partes do mundo, além de ampliar o acesso a conhecimento especializado e reduzir custos; Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning: Auxilia na análise de grandes volumes de dados médicos para diagnósticos mais precisos; prevê riscos de saúde e monitoramento automático de pacientes;

Auxilia na análise de grandes volumes de dados médicos para diagnósticos mais precisos; prevê riscos de saúde e monitoramento automático de pacientes; Internet das Coisas Médicas (IoMT): estabelece a conexão de dispositivos médicos e sensores para monitoramento contínuo de pacientes;

estabelece a conexão de dispositivos médicos e sensores para monitoramento contínuo de pacientes; Nanotecnologia: para diagnósticos mais avançados e terapias precisas menos invasivas, além de melhorar os resultados dos tratamentos;

para diagnósticos mais avançados e terapias precisas menos invasivas, além de melhorar os resultados dos tratamentos; Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (AR): auxilia no treinamento de médicos e na simulação de cirurgias em ambiente seguro através do tratamento de pacientes e testes de medicamentos em ambientes virtuais;

auxilia no treinamento de médicos e na simulação de cirurgias em ambiente seguro através do tratamento de pacientes e testes de medicamentos em ambientes virtuais; Wearables: monitora a saúde em tempo real e ajuda no controle de doenças crônicas e promoção da saúde preventiva.

Pernambuco

Em nível global, o cenário de inovação em saúde cresce, impulsionado por avanços tecnológicos e pela grande demanda por melhorias nos cuidados médicos. De acordo com estimativas da consultoria Global Market Insights, o mercado de saúde digital deve ultrapassar os US$ 981,5 bilhões no mundo até o ano de 2032.

“No Brasil, o setor de saúde digital também está em expansão, embora ainda enfrente desafios como desigualdade no acesso aos serviços e necessidade de melhor infraestrutura. As consultas médicas remotas, por exemplo, cresceram 50,2% entre junho de 2021 e maio de 2023, e o número de startups de saúde no país ultrapassou 542 em 2021”, pontua Mário.

Já Pernambuco se destaca como um polo de inovação na saúde, com o Porto Digital abrigando diversas startups e empresas de tecnologia voltadas para o setor. “Embora o estado tenha investido em parcerias entre universidades, empresas e o governo para fomentar a pesquisa e o desenvolvimento, ainda há um grande potencial a ser explorado”, ressalta o especialista. Esse cenário de inovação será abordado com destaque no Inova Real.

Outro destaque pernambucano na inovação em saúde é o Real Hospital Português (RHP). Por meio de diversas iniciativas e projetos que incorporam as mais recentes tecnologias e práticas médicas ao atendimento dos pacientes, a instituição tem investido fortemente em tecnologia de ponta para aprimorar a precisão dos diagnósticos, especialmente em áreas críticas como a oncologia.

Um dos destaques do RHP é simulador de cirurgia robótica - GUGA MATOS/JC IMAGEM O equipamento é utilizado para treinar os médicos que vão fazer cirurgias e também para treinar médicos formados para receberem a certificação para cirurgia robótica - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Além da inteligência artificial (IA), Mário ressalta o uso de realidade virtual e aumentada para treinamento de profissionais e simulações cirúrgicas do RHP, garantindo capacitação contínua sem expor pacientes a riscos.

“E parceria do RHP com diversos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) como o CESAR, e empresas do setor digital como MV e Tascom. Essas colaborações fortalecem o desenvolvimento de soluções inovadoras na saúde digital, consolidando o RHP como um centro de referência em inovação no Nordeste do Brasil”, acrescenta o cirurgião.

Inova Real

Promovido pelo RHP, o Inova Real reúne profissionais de saúde, pesquisadores, empresas de tecnologia e startups para discutir as últimas tendências e avanços tecnológicos que estão transformando o setor. Considerado o maior de inovação em saúde do Norte e Nordeste e um dos maiores do Brasil, o evento tem apoio do Sebrae, Accenture, CESAR e Porto Digital.

A parte principal da programação acontece no dia 23 de novembro no Salão de Convenções Laura Areias, no RHP, no bairro do Paissandu. As inscrições estão abertas ao público e podem ser feitas de forma presencial ou através do link https://rhp.com.br/inova-real/.

Neste ano, o Inova Real terá a presença de figuras influentes, como o presidente da Johnson & Johnson do Brasil, que fará uma palestra sobre inovação em saúde, e Jarbas Barbosa, presidente da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), que abordará a utilização de Inteligência Artificial no sistema de saúde. Além disso, haverá uma área de exposição onde inúmeras startups poderão apresentar suas soluções inovadoras.

O Simpósio de Inovação em Saúde do RHP acontece no Salão de Convenções Laura Areias, no Edf. Egas Moniz - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Ainda como parte da programação, no dia 25 de outubro, será realizado o Ideathon do Inova Real, um evento dedicado ao lançamento de desafios para a criação de soluções e ideias inovadoras. Este evento ocorrerá no Accenture Innovation Center, no Recife Antigo, e contará com a mentoria do CESAR. Haverá prêmios para as melhores soluções, e a participação de investidores que poderão transformar essas ideias em produtos para o mercado.