Fim da 'gotinha': Pernambuco inicia transição para novo esquema vacinal contra poliomielite

Seguindo as orientações do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) do Ministério da Saúde, Pernambuco inicia a transição para o novo esquema vacinal contra a poliomielite, que entra em vigor em todo o Brasil a partir de 4 de novembro.

Com a mudança, a vacina administrada por via oral (VOP), conhecida popularmente como ‘gotinha’, deixará de existir e todas as crianças aptas a receber a vacina contra a pólio receberão doses injetáveis (VIP).

De acordo com o Informe Técnico encaminhado aos estados, a medida adotada pelo Ministério é uma continuidade das ações desenvolvidas com o foco na erradicação da poliomielite. A partir de novembro, o esquema vacinal será constituído desta maneira: 1ª dose aos dois meses de idade; 2ª dose aos quatro meses; 3ª dose aos seis meses e uma dose de reforço aos 15 meses de idade.

Fim da 'gotinha'

O Departamento Nacional de Imunizações orientou os estados sobre a retirada das doses da vacina oral através de logística reversa, que deverá ser concluída até 31 de outubro de 2024.

A partir do dia 27 de setembro essa vacina (via oral) não será mais utilizada para dar espaço para a inicialização do novo esquema. Os estados têm até 15 de novembro para repassar as doses do imunobiológico para o Ministério da Saúde.

"Com a nova recomendação nacional, o Programa Estadual de Imunizações já realizou contato com as gestões municipais para iniciar o processo de operacionalização para o redirecionamento das doses para a sede do Programa e, posteriormente, encaminhamento para o órgão federal", destaca Magda Costa, coordenadora do Programa Estadual de Imunização.

"Entre as orientações repassadas, estão o armazenamento correto para realização de um transporte seguro, visando à identificação correta, registro de lotes e quantitativos, etc.", completa.

Para os municípios, responsáveis pelas ações de vacinação em seus territórios, no período de 28 de setembro a 3 de novembro de 2024, conforme orientação do Ministério da Saúde, deve ser priorizado o esquema primário de vacinação para a proteção das crianças menores de cinco anos de idade, constituído de 3 doses de VIP (injetável), aos 2, 4 e 6 meses de idade.

Poliomielite no Brasil

O último caso de infecção pelo poliovírus no Brasil ocorreu em 1989. No ano de 1994, o País recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem.

O Brasil está há 34 anos sem casos da doença e desde 1977 realiza a estratégia com o uso da vacina por via oral (VOP), chamada de ‘gotinha’ para imunização contra a doença.