Botulismo na Bahia: 2 mortes relacionadas à ingestão de mortadela de frango geram alerta

Bahia confirma seis casos de botulismo, com duas mortes. Quatro pacientes ingeriram mortadela de frango antes de apresentarem sintomas da doença

O estado da Bahia está em alerta após confirmar seis casos de botulismo, uma doença rara e grave, causada pela ingestão de alimentos contaminados.

Os números são referentes ao ano de 2024, e dois dos casos resultaram em morte, um em Campo Formoso e outro na capital Salvador.

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), uma investigação epidemiológica indicou que dos seis registros, quatro dos pacientes com suspeita de botulismo consumiram mortadela de frango no dia anterior ao surgimento dos sintomas.



Cinco casos foram confirmados nas cidades de Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Salvador e Cícero Dantas. O sexto caso continua em investigação.

Três pacientes continuam internados no Instituto Couto Maia, em Salvador. Outro paciente já recebeu alta.

Botulismo: O que é e como ocorre?

O botulismo é uma doença que afeta o sistema nervoso central, levando à paralisia flácida aguda, que compromete os músculos responsáveis pela respiração e movimentos corporais.

Entre os sintomas mais comuns estão visão turva, boca seca, fraqueza muscular e dificuldades respiratórias.

A doença pode ser fatal, especialmente se não for tratada rapidamente, uma vez que a paralisia respiratória pode levar à morte.

De acordo com o Ministério da Saúde, o botulismo pode ser contraído por meio da ingestão de alimentos contaminados, como conservas vegetais, embutidos mal processados e até alimentos enlatados de origem industrial, além de ferimentos.

Na Bahia, os casos recentes estão ligados ao consumo de mortadela de frango, destacando a importância de maior fiscalização e controle na produção de alimentos.

Histórico de botulismo na Bahia

Entre 2014 e 2023, foram registrados 16 casos suspeitos de botulismo no estado da Bahia, dos quais três foram confirmados por critérios clínico-epidemiológicos.

Em 2019, um caso foi confirmado na Macrorregião de Saúde Sudoeste, enquanto em 2023, dois casos surgiram na Macrorregião Centro-Leste.

O botulismo, apesar de raro, continua a ser uma emergência médica e de saúde pública devido ao seu potencial letal.

Com a investigação ainda em curso, as autoridades de saúde continuam a monitorizar a situação e a reforçar a importância da notificação compulsória e imediata de casos suspeitos de botulismo para a adoção de medidas preventivas.