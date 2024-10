O que é esôfago de Barrett? Entenda a condição, os sintomas e os tratamentos disponíveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alterações no revestimento do esôfago podem aumentar os riscos de câncer. O gastroenterologista Roberto Magalhães explica como prevenir e tratar

Você já ouviu falar em esôfago de Barrett? Trata-se de uma condição associada à Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), que ocorre quando o revestimento interno do esôfago passa por alterações devido à exposição prolongada ao conteúdo gástrico refluído do estômago.

Essas mudanças celulares, conhecidas como metaplasia intestinal, aumentam o risco de câncer de esôfago, especialmente o adenocarcinoma, que é dez vezes mais comum em pacientes com Barrett.

Em entrevista ao JCPE, o Dr. Roberto Magalhães, gastroenterologista do Hospital Jayme da Fonte e do Diagnóstico Endoscópico, explicou que o esôfago de Barrett se desenvolve numa minoria dos pacientes de DRGE.

"Os principais fatores de risco incluem idade acima de 50 anos, obesidade, sexo masculino, histórico familiar e pele clara", aponta.

Dr. Roberto Magalhães, gastroenterologista do Hospital Jayme da Fonte e do Diagnóstico Endoscópico - Guga Matos

Um estudo realizado no Rio Grande do Sul em 2003, por exemplo, encontrou uma prevalência de 2,5% da condição entre os pacientes com sintomas dispépticos.

Sintomas e diagnóstico

O esôfago de Barrett é geralmente assintomático, e seus sintomas mais comuns estão relacionados ao refluxo gastroesofágico, como azia e regurgitação. A importância dos exames regulares, como a endoscopia digestiva alta, não pode ser subestimada.

“A endoscopia de vigilância assume importância vital no seguimento do esôfago de Barrett, prevenindo o adenocarcinoma por meio da ressecção de áreas de displasia severa”, afirma o médico.

Ele complementa que esse procedimento é essencial para evitar a progressão do câncer que ocorre em uma minoria de casos.

Tratamentos e prevenção

O tratamento do esôfago de Barrett envolve o controle eficaz do refluxo gastroesofágico, seja com medicamentos que inibem a secreção ácida, mudanças no estilo de vida ou, em casos mais complexos, cirurgias para correção de hérnias de hiato associadas.

“Em centros médicos avançados, existem abordagens terapêuticas endoscópicas realizadas por especialistas”, explica Dr. Magalhães, destacando a importância de realizar os procedimentos em centros especializados.

A prevenção do câncer de esôfago passa por um acompanhamento rigoroso. "É essencial que o paciente com esôfago de Barrett se abstenha de fumar, perca peso se necessário e adote hábitos alimentares que reduzam o refluxo", completa.

O seguimento endoscópico é igualmente importante, sendo a remoção do epitélio alterado uma possibilidade em casos muito específicos.

