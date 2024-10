O que é joanete? Condição é mais do que questão estética e atrapalha qualidade de vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A deformidade que atinge o dedão do pé causa desconforto e pode impedir a realização de atividades simples do dia a dia, como usar sapatos fechados

Deformidade na articulação do dedão do pé, dor no dedo, vermelhidão e inchaço são sintomas comuns de quem sofre com joanete, o hálux valgo.

O problema não é apenas apenas uma questão estética e pode impactar a qualidade de vida do paciente.

Em atletas, o aparecimento do joanete ainda é mais comum devido ao uso constante de sapatos fechados e, muitas vezes, inadequados, além da prática de atividades esportivas de alto impacto

Segundo a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), 30% da população do país tem joanete.

O que é o joanete?

O joanete é uma deformidade caracterizada por uma protuberância dolorosa na base do dedão do pé, especificamente no osso metatarso e na articulação metatarso-falangeana.

Com o avanço da condição, ocorre uma angulação que faz com que o dedão se curve em direção aos outros dedos, agravando o desalinhamento. Essa progressão pode resultar em desconforto significativo e limitações na mobilidade.

Conforme explica um especialista, Fernandes Arteiro, médico ortopedista que atua no Recife e em Olinda, “A doença é progressiva e o diagnóstico e tratamento precoces permitem desacelerar o processo, evitando lesões secundárias e a necessidade de correção cirúrgica”.

O monitoramento regular e a intervenção no início dos sintomas são fundamentais para preservar a saúde dos pés e prevenir complicações mais severas.

O que causa o problema?

Hereditariedade;

Uso excessivo de calçados inadequados;

Atividades esportivas de impacto;

Sobrepeso e sedentarismo.



O especialista alerta as mulheres que utilizam em excesso sapatos com a região da frente mais estreita, como salto estilo scarpin, que podem causar deformidade no pé.

Consequentemente, o joanete vai aparecendo e se tornando cada vez mais proeminente.

Sintomas

Além da aparência, os sintomas do joanete costumam ser:

Dor e sensibilidade na área;

Inchaço;

Vermelhidão;

Em casos mais graves, dificuldades para caminhar.

Como tratar joanete?

O tratamento do joanete envolve:

Alterações no tipo de calçado utilizado, priorizando aqueles com a parte da frente mais larga;

Uso de órteses, que é recomendado para corrigir ou reduzir o atrito na região;

Cirurgia para os casos mais avançados.

"A correção da deformidade pode ser realizada de modo minimamente invasivo, resultando em uma recuperação mais rápida e menos dolorosa, podendo ser feita nos dois pés no mesmo dia”, destaca o ortopedista Fernandes Arteiro.

Quando a cirurgia é indicada?

Pessoas com dor persistente que não melhora com tratamentos conservadores, como palmilhas e fisioterapia;

Pessoas com dificuldade em realizar atividades diárias;

Progressão da deformidade;

Quando há condições associadas como casos de artrite ou outras condições que agravam a situação.

A cirurgia para o tratamento do joanete passou por uma transformação significativa ao longo dos anos. Anteriormente, muitos pacientes temiam o procedimento, mas as modernizações nas técnicas cirúrgicas tornaram-no muito mais simples e eficaz.

A cirurgia minimamente invasiva, também conhecida como cirurgia percutânea, é uma alternativa que utiliza incisões pequenas, resultando em cicatrizes menores e menos visíveis.

"Com incisões menores, a recuperação é mais rápida, permitindo ao paciente voltar às suas atividades diárias em menos tempo”, afirma o especialista.