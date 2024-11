Hospital das Clínicas da UFPE realiza mutirões de cirurgias e exames

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Hospital das Clínicas (HC), que fica na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife e é vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, está promovendo uma série de mutirões de cirurgias e exames, com o objetivo de reduzir a lista de espera de pacientes na unidade.

A ação integra o programa “Ebserh em Ação”, que mobiliza 45 hospitais da Rede Ebserh, com iniciativas de atendimento assistencial em todo o país.

A ação teve início no último sábado (26), aproveitando a campanha do Outubro Rosa, que se dedica à conscientização e tratamento do câncer de mama.

Durante as próximas semanas, o hospital vai oferecer maior número de exames e cirurgias prioritárias, que incluem procedimentos como:

Reconstrução mamária;

Vasectomias;

Postectomias (conhecida como circuncisão);

Cirurgias de catarata congênita.

"Nossa equipe está totalmente empenhada em acolher cada paciente com muito carinho e competência. Com ações assim, a gente mostra que a saúde pública pode sim ser ágil, humana e de qualidade", afirmou o superintendente do HC, Filipe Carrilho.

Atendimento reforçado em diversas especialidades

Nesta primeira etapa, cinco mulheres que aguardavam pela cirurgia de reconstrução mamária foram atendidas, recebendo um procedimento essencial após a mastectomia.

A equipe de Cirurgia Plástica, formada por profissionais, residentes e alunos da Liga de Cirurgia Plástica, além do professor Antônio Carlos Braga, participou dos procedimentos.

O coordenador da Área Assistencial de Cirurgia Plástica do HC, Jairo Zacchê, destacou a importância do trabalho em equipe

“Agradecemos aos técnicos, enfermeiros e demais funcionários que tornaram possível a realização desse mutirão, que dará qualidade de vida às nossas pacientes”, disse Zacchê.

Próximos mutirões programados para novembro e dezembro

Os mutirões seguirão com novas especialidades no calendário. Em novembro, com as ações do Novembro Azul, a Urologia do HC realizará 30 procedimentos, entre vasectomias e postectomias.

A Cirurgia Vascular, por sua vez, terá 40 operações previstas, incluindo procedimentos para varizes e a confecção de fístulas arteriovenosas.

A oftalmologia também estará presente com 50 cirurgias para correção de catarata congênita, enquanto a Ginecologia e Obstetrícia vai realizar 12 laqueaduras.

Para dezembro, está previsto um mutirão voltado à cirurgia pediátrica, com 30 procedimentos para correção de hérnias em crianças.

Além disso, o calendário do hospital já aponta para novas intervenções ortopédicas em 2025, que incluirão 21 procedimentos, como a colocação de próteses de joelho e quadril.

Exames de diagnóstico e atendimento contínuo

Paralelamente às cirurgias, o Hospital das Clínicas tem intensificado os exames diagnósticos para pacientes da lista de espera.

Em outubro e novembro, serão realizadas 400 mamografias destinadas a pacientes e funcionárias, além de 40 ultrassonografias e cinco biópsias de mama.

Para os pacientes que aguardam o exame de espirometria (exame para o pulmão), o hospital também programou a realização de 45 exames, com o intuito de reduzir as filas de espera e acelerar o diagnóstico.

Suporte aos hospitais universitários

Desde 2013, o HC-UFPE faz parte da Rede Ebserh, vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e criada em 2011.

A Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) atualmente coordena 45 hospitais universitários federais.