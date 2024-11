Fim da gotinha: Pernambuco adota vacina injetável no combate à poliomielite

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova fase do esquema vacinal contra poliomielite foi iniciada nesta segunda-feira (4), utilizando a vacina injetável no lugar da "gotinha"

A partir desta segunda-feira (4), seguindo recomendação do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), do Ministério da Saúde, Pernambuco implementa um novo esquema vacinal contra a poliomielite.

Com essa mudança, a vacina administrada por via oral (VOP), conhecida popularmente como “gotinha”, não será mais destinada à população.

A partir de agora, será adotada exclusivamente a vacina injetável (VIP) em todo o esquema vacinal de meninas e meninos.

O novo cronograma vacinal será constituído da seguinte maneira:

1ª dose (2 meses de idade);

2ª dose (4 meses);

3ª dose (6 meses);

Dose de reforço aos 15 meses de idade.

Transição

A logística de transição foi iniciada pelo Programa Estadual de Imunização no final do mês de setembro, com a notificação às gestões municipais sobre a necessidade de realizar a logística reversa.

Essa ação envolve o encaminhamento das doses orais para a sede do Programa, visando à devolução dos imunobiológicos ao Ministério da Saúde durante este mês.

Segundo a superintedente de imunizações de Pernambuco, 336 mil doses da vacina "gotinha" já foram retiradas das unidades de saúde e a vacina injetável está disponível em todos os municípios.

“As doses da vacina injetável contra a poliomielite já estão nas unidades de saúde dos municípios pernambucanos e fazem parte do importante reforço para erradicação da doença", informou.

LEIA TAMBÉM >> Vacina da gotinha: entenda por que a vacina oral contra poliomielite será substituída no Brasil

Poliomielite no Brasil

O último caso de infecção pelo poliovírus no Brasil ocorreu em 1989, e, em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem

Desde 1990, não há circulação do poliovírus no Brasil, um resultado atribuído aos esforços de imunização.

No entanto, a cobertura vacinal tem apresentado resultados preocupantes, ficando abaixo da meta de 95% desde 2016.

Em 2022, apenas 72% da população foi vacinada. Neste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o risco de retorno da paralisia infantil no Brasil como “altíssimo”.