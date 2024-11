Detecção precoce salva vidas: a importância do check-up pulmonar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apenas 16% dos casos de câncer de pulmão são detectados no início, com 56% de chance de cura em 5 anos, de acordo com o Ministério da Saúde

O câncer de pulmão é o maior vilão entre os homens (1,4 milhão óbitos) e o segundo maior entre as mulheres (770 mil) em termos de mortalidade mundial. No Brasil, em 2023, ocupou a terceira posição em incidência entre os homens (18.020 casos novos) e a quarta entre as mulheres (14.540 novos casos), de acordo com Instituto Nacional de Câncer (INCA).

O instituto do Ministério da Saúde também mostra que, em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco. A exposição passiva à droga também é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento da doença.

O tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão, segundo o Ministério da Saúde - PEXELS

Para pessoas com histórico de tabagismo, o check-up pulmonar é ainda mais importante. “Detectar o câncer em estágio inicial amplia significativamente as opções terapêuticas e as chances de sucesso do tratamento”, ressalta Francisco Sarmento, médico radiologista do Real Hospital Português (RHP).

Check-up do Pulmão

Para monitorar a saúde dos pulmões, principalmente em pessoas com histórico de tabagismo, o RHP criou o programa de saúde preventiva Check-up do Pulmão. Pioneira na região, a iniciativa com foco na detecção precoce de doenças pulmonares conta com uma equipe composta por pneumologistas, radiologistas, oncologistas, cirurgiões torácicos e cirurgiões oncológicos.

“O programa permite identificar lesões ou alterações pulmonares precoces, possibilitando intervenções rápidas e elevando as chances de cura, além de minimizar as consequências de doenças avançadas”, afirma Francisco.

Francisco Sarmento, médico radiologista do Real Hospital Português (RHP), ressalta que especialmente fumantes e ex-fumantes devem realizar check-up de pulmão - JAILTON JR./JC IMAGEM

O check-up do pulmão é focado em pessoas entre 50 e 80 anos com histórico de tabagismo - fumantes ativos ou ex-fumantes. Nele, o paciente realiza consultas periódicas e exames de imagem, como tomografia computadorizada de tórax com baixa dose de radiação.

Exames

“O exame principal é a tomografia computadorizada de tórax com baixa dose de radiação, realizada uma vez por ano. Ele permite o acompanhamento seguro e eficaz das condições pulmonares do paciente”, destaca o médico radiologista.

O exame detecta pequenas alterações pulmonares em estágios iniciais, permitindo a intervenção precoce. “Ela utiliza menos radiação que uma tomografia convencional, tornando-se uma ferramenta segura para o rastreamento regular”, acrescenta Francisco.

Aplicada na tomografia computadorizada, a inteligência artificial (IA) contribui para a identificação precisa e precoce de nódulos pulmonares, de forma que possibilite a atuação das equipes de saúde mais direcionada e ágil.

Diagnóstico e tratamento

Segundo o Ministério da Saúde, apenas 16% dos cânceres de pulmão são diagnosticados em estágio inicial. A taxa de sobrevida de cinco anos desse grupo é de 56%. Já a taxa de sobrevida em cinco anos para câncer de pulmão, como um todo, é de 18% (15% para homens e 21% para mulheres).

Os números reforçam a importância da detecção precoce da doença realizada em programas como o Check-up do Pulmão. “Com o diagnóstico precoce, procedimentos menos invasivos podem ser suficientes, aumentando as taxas de cura e a qualidade de vida do paciente”, afirma Francisco.

Ao serem identificadas lesões ou alterações significativas, o paciente é imediatamente encaminhado para especialistas e recebe um plano de acompanhamento personalizado. “Para garantir o suporte ideal, o hospital disponibiliza uma enfermeira navegadora dedicada, que auxilia no acompanhamento contínuo e na orientação do paciente, facilitando o acesso às consultas e exames necessários para o melhor cuidado possível”, detalha o médico radiologista.

Leia Também Avanços na oncologia: o futuro do tratamento do câncer

A inteligência artificial é uma das tecnologias utilizadas no acompanhamento. “Ela permite o monitoramento contínuo e em tempo real dos dados dos pacientes, facilitando a identificação de mudanças nos exames subsequentes. Isso possibilita uma resposta rápida a qualquer nova alteração, garantindo um acompanhamento mais dinâmico e seguro”, complementa.

Em 2023, o Real Hospital Português adquiriu a primeira StarGuide da América Latina, oferecendo aos seus pacientes um equipamento de última geração capaz de realizar exames com maior precisão. Essa tecnologia possibilita personalizar o tratamento oncológico e aumentar sua eficácia.

Leia Também StarGuide: a revolução no diagnóstico e tratamento oncológico

Nos tratamentos, os oncologistas exploram combinações, como a integração da quimioterapia com terapias-alvo, utilizando anticorpos conjugados, e a edição genética com a enzima CRISPR/Cas9, que têm trazido avanços significativos. Além disso, as vacinas oncológicas estão sendo cada vez mais estudadas, tanto para a prevenção quanto para o tratamento da doença.

O Hospital Português também inaugurou recentemente um novo andar de consultórios especializados em oncologia e hematologia. Com mais de 800 m², o espaço conta com 20 consultórios, incluindo dois exclusivos para atendimento pediátrico e um VIP, para maior privacidade.

Além da disposição das mais recentes tecnologias, um dos pilares do RHP é o atendimento humanizado. A instituição oferece um cuidado que leva em consideração as particularidades de cada paciente.

Reconhecimento

O Real Hospital Português foi selecionado para compartilhar a sua experiência na detecção precoce de câncer de pulmão em novembro na Latin American Conference on Lung Cancer (LALCA), da International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC 2024).

“Levaremos dados atualizados sobre os avanços na detecção precoce de câncer de pulmão, evidenciando a eficácia do programa e as contribuições tecnológicas para o diagnóstico precoce. O programa é um exemplo de medicina preventiva em ação, reforçando o compromisso do Real Hospital Português em oferecer saúde de forma personalizada e integrada”, finaliza Francisco.