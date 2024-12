Saúde da coluna e crossfit: especialista dá orientações sobre a prática do exercício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil é um país que se destaca quando se trata da prática de atividades físicas. Neste sentido, o interesse pelo crossfit tem aumentado exponencialmente ao longo dos anos. A prática se refere a um treinamento de força e condicionamento do corpo, caracterizada por atividades aeróbicas e majoritariamente de alto impacto.

Para se ter noção, de 2013 a 2019, o país passou por um aumento de 5900% na quantidade de boxes de crossfit, que são os espaços destinados a esta atividade física. Os dados são da Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, que detalham ainda que o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos na quantidade de academias do gênero.

Ainda assim, todo exercício possui riscos e, com o crossfit, não seria diferente. Apesar das séries serem adaptáveis para qualquer tipo e idade, é necessário ter cuidados antes, durante e depois dos exercícios.

Cuidados antes do crossfit

O neurocirurgião do Hospital Jayme da Fonte, Cláudio Falcão, explica se existem contra indicações na prática do crossfit. O profissional recomenda uma avaliação clínica antes do início das atividades, com clínico geral e cardiologista. E, para quem já possui queixas anteriores, o ideal é buscar um especialista na área para ter um diagnóstico efetivo e se é possível realizar a atividade de alto impacto.

O neurocirurgião Claudio Falcão, do Hospital Jayme da Fonte - Renato Ramos/SJCC

"Realmente, o crossfit tem se tornado uma febre nos últimos anos e é um esporte que trabalha muito bem a parte aeróbica, como também trabalha a parte do alongamento e fortalecimento da musculatura do corpo como um todo", acrescenta.

Na rotina de treinos, o especialista recomenda alongamentos específicos, para evitar danos aos músculos e também à coluna vertebral.

"Um alongamento e um aquecimento é fundamental para a coluna e para as outras articulações do corpo antes de qualquer atividade física e depois também", explica, ressaltando que esta prática depois da atividade é essencial para que o músculo possa relaxar devidamente, evitando também lesões na coluna.

Além disso, é essencial que o praticante da atividade física tenha o acompanhamento de um profissional ao longo das aulas e, se possível, de um personal. Os serviços de um fisioterapeuta também são recomendados para quem utiliza desse esporte no viés profissional, devido os desgastes no corpo ao longo da rotina.

Riscos e cuidados de uma prática adequada de crossfit

Imagem ilustrativa de mulher praticando crossfit com corda - Vladimir Poplavskis/Freepik

Durante a prática do crossfit, é necessário tomar alguns cuidados para evitar lesões e até mesmo fraturas mais graves na coluna. Cláudio Falcão cita as áreas que precisam de mais atenção neste processo.

"É necessário ter um alongamento adequado de toda a musculatura da cintura pélvica, da cintura escapular, que envolve os ombros, e também da musculatura multifidus, que acompanha a coluna desde a cervical até a lombar", detalha.

Além disso, o praticante da atividade deve estar atento às próprias limitações, que vão desde o peso até mesmo amplitude de movimento, respeitando a progressão de carga e repetições de acordo com sua evolução.

Possíveis lesões no crossfit

O profissional alerta que, caso os exercícios sejam feitos sem acompanhamento e sem os cuidados já recomendados, a prática pode ocasionar em lesões iniciais em músculos e ligamentos da coluna, podendo afetar, em casos mais graves, os discos da região.

"As lesões mais comuns na coluna decorrentes do crossfit são os estiramentos musculares na coluna, as lesões dos discos e, em casos extremos, até lesões de ligamentos, quando há uma sobrecarga ou impacto muito grande", informa.

No dia a dia, existem alguns sinais que ajudam a identificar uma possível lesão, sendo a principal a dor na região. "A dor acende uma luz de alerta para que se tenha cuidado e reveja a dinâmica dos exercícios, bem como os pesos e amplitudes", continua Cláudio. "Fora a dor, também pode haver uma limitação funcional, como diminuição de força, e estalos. Estes são sinais indiretos de que a coluna está sofrendo com a atividade".

Hospital é pioneiro no cuidado com a coluna

Existem diferentes tratamentos indicados para possíveis lesões causadas pela prática de crossfit. Neste sentido, o Hospital Jayme da Fonte consegue abarcar distintas abordagens em prol do paciente.

Cláudio Falcão explica que de acordo com grau da lesão, o tratamento será individualizado para o paciente. "É necessário entender e indicar tratamento que vão desde a fisioterapia até alguns procedimentos não invasivos e, em última instância, as cirurgias mais abertas", detalha.

O Hospital Jayme da Fonte, neste sentido, consegue oferecer a estrutura completa para diversos tipos de tratamento, desde os minimamente invasivos até os mais complexos na região da coluna. Além disso, a unidade é pioneira na cirurgia endoscópica da coluna, que funciona por meio de vídeo. "Então o hospital dispõe de todo o aparato tecnológico para os procedimentos menos e mais complexos", finaliza o neurocirurgião.