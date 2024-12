Especialista fala como guardar remédios corretamente e evitar riscos à saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cuidados com remédios

O armazenamento correto de medicamentos é tão importante quanto o seu uso de forma correta e sob prescrição médica.

Embora não dê destaque ao assunto, o modo errado de guardar os remédios pode interferir significativamente nos efeitos, qualidade e segurança.

De forma mais objetiva, toda e qualquer condição inadequada, como temperatura, umidade e exposição à luz, podem degradar os princípios ativos, o que torna o tratamento menos efetivo ou até mesmo inseguro.

Importante mencionar, inclusive, que a forma incorreta de os armazenar tende a fazer com que o prazo de validade indicado na embalagem se torne inferior, o que impacta o aspecto financeiro e traz risco à saúde.

Segundo a professora do Wyden, Lorena Braz de Oliveira, farmacêutica e mestre em farmacologia, quando um medicamento é armazenado incorretamente pode perder sua potência ou ter sua composição alterada.

“Isso pode resultar em ineficácia do tratamento, reações adversas inesperadas e até riscos graves à saúde do paciente”, alerta.

Recomendações de armazenamento

Imagem de remédios misturados, guardar remédio de forma incorreta reduz eficácia e põe em risco a saúde - Feepik

No que diz respeito às recomendações e dicas para armazenamento, a professora Lorena compartilha que é fundamental verificar a faixa de temperatura indicada na embalagem.

Isso porque muitos medicamentos precisam ser mantidos em ambiente fresco e seco e, em contrapartida, outros requerem refrigeração. Além disso, ela ressalta a necessidade de “manter os medicamentos longe da luz solar direta e da umidade (evitar banheiros e cozinhas).

Gavetas e armários fechados são locais adequados. Sem contar que guardar medicamentos fora do alcance de crianças e animais é um ponto de atenção”, observa.

Também é válido recordar que o ideal é não misturar medicamentos diferentes no mesmo recipiente para evitar confusão.

Com relação a outros pontos de alerta, “se o medicamento apresentar mudanças na cor, odor, consistência ou sinais de umidade (como comprimidos grudados ou frascos com manchas), há um risco de degradação. Nesse cenário, o recomendado é não fazer o uso do medicamento”, alerta a professora Lorena.

Para quaisquer indícios de que o medicamento está inapropriado para uso, consultar um farmacêutico para confirmar a integridade do produto e, se necessário, substituí-lo.

De modo geral, em caso de dúvidas, descarte o remédio em locais apropriados, como farmácias que aceitam medicamentos para descarte.